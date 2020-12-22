У зв’язку з анонсом масових заходів поліція перекрила низку вулиць.

Київ, де сьогодні відбуваються акції протесту ФОПів, скували величезні затори.

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За даними карти Google, Хрещатик та бульвар Шевченка стоїть в заторах в напрямку на Бесарабку. Суттєві затори й на бульварі Лесі Українки в обох напрямках. Проблеми з трафіком також - в напрямку від центру на проспекті Перемоги.

В обох напрямках спостерігаються затори й на проспекті Бандери.

На Набережно-Хрещатицькій - затори в напрямку з Подолу. Проблеми з трафіком й на розв'язці на Бульварі Дружби народів біля мосту Патона. Величезний затор - в напрямку на Південний міст на вулиці Саперно-Слобідській. До того ж довжелезні затори утворилися на околицях Києва.

На лівому березі затори мають місце на проспекті Бажана в напрямку на Південний міст та на Броварському проспекті в напрямку до Дарниці. Значний затор - на вулиці Раїси Окіпної.

На Позняках затори - на проспекті Григоренка в обох напрямках.

Протести ФОПів у Києві

Учасники руху SaveФОП знову вийшли на акцію протесту в центрі Києва.

У зв’язку з анонсом масових заходів поліція перекрила низку вулиць, згідно з маршрутом підприємців.

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Автор: Андрій Василюк