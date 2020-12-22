О 15:00 підприємці мали намір вирушити на Банкову.

О 13:00 приватні підприємці знову вийшли на акцію протесту в центрі Києва.

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Учасники руху SaveФОП зібралися на Майдані, звідти вони вирушають на Банкову до президента. За акцією стежать правоохоронці.

У коментарі кореспонденту ТСН організатор акції зізнався, що після Офісу президента вони можуть навідатися до Палацу «Україна», де сьогодні проходять зйомки новорічного епізоду телешоу команди «Квартал 95».

О 15:00 підприємці вирушили на Банкову.

Вимоги протестувальників

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Окрім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав запровадження касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

Враховуючи, що парламент вже пішов на зимові канікули, головний удар сьогодні на себе візьме Офіс президента та Кабмін.

Затори в Києві

У зв’язку з анонсом масових заходів поліція перекрила низку вулиць, згідно з маршрутом підприємців. 22 грудня там можуть спостерігатися затори.

Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності.

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Автор: УНІАН