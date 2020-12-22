О 13:00 приватні підприємці знову вийшли на акцію протесту в центрі Києва.
Читайте такожЗМІ показали, як виглядає обміліле водосховище в окупованому Криму (фото)
Учасники руху SaveФОП зібралися на Майдані, звідти вони вирушають на Банкову до президента. За акцією стежать правоохоронці.
У коментарі кореспонденту ТСН організатор акції зізнався, що після Офісу президента вони можуть навідатися до Палацу «Україна», де сьогодні проходять зйомки новорічного епізоду телешоу команди «Квартал 95».
О 15:00 підприємці вирушили на Банкову.
Вимоги протестувальників
- Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Окрім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій ФОПів.
- Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав запровадження касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.
- Враховуючи, що парламент вже пішов на зимові канікули, головний удар сьогодні на себе візьме Офіс президента та Кабмін.
У зв’язку з анонсом масових заходів поліція перекрила низку вулиць, згідно з маршрутом підприємців. 22 грудня там можуть спостерігатися затори.
Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram