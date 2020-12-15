У центрі Києва на бульварі Лесі Українки утворився величезний затор.
Як свідчать дані сервісу Google Maps, у вівторок ввечері, 15 грудня, рух ускладнено також на прилеглих до бульвару вулицях.
Основний затор зібрався в напрямку Бессарабської площі, він тягнеться від станції метро "Печерська". Також ускладнено рух і в зворотній бік.
Крім цього, вулиця Грушевського досі перекрита - там сьогодні вранці починалася акція протесту підприємців, яка потім перемістилася на Майдан Незалежності.
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Вулиця Хрещатик, яка також була заблокована через протести, тепер відкрита для проїзду автомобілів, однак, у бік Європейської площі спостерігається затор.
Затори також зібралися перед Шулявським мостом і на вулиці Саксаганського (від Тарасівської), Парковій дорозі. Труднощі з рухом є на Голосіївському проспекті через ДТП, бульварі Дружби Народів у бік мосту Патона.
Також, частково перекриті Кловський узвіз і вулиця Мечникова.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, у центрі Києва утворилися величезні затори через протестну акцію ФОПів на Майдані Незалежності та падіння електроопор на відремонтованому Шулявському мосту.
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