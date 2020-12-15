Рух у центрі міста ускладнено, кілька вулиці повністю перекриті.

У центрі Києва утворилися величезні затори через протестну акцію ФОПів на Майдані Незалежності та падіння електроопор на відремонтованому Шулявському мосту.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте такожЩо відбувається на Майдані Незалежності в Києві: онлайн трансляція

Наразі повністю перекрито рух вулицями Грушевського та Хрещатик. Через це у заторах стоять бульвари Лесі Українки та Тараса Шевченка, Володимирський узвіз, вулиці Костьольна, Володимирська, Басейна, Коновальця, Мечникова, Набережне шосе, Повітрофлотський проспект та багато інших.

На Шулявці перекрито рух на кількох ділянках вулиці Гетьмана, а також з'їздах на проспект Перемоги. Через це затор на Гетьмана тягнеться до Караваєвих дач і переходить на Чоколівський бульвар. Також чимало транспорту скупчилося на вулиці Довженка. Рух там ускладнює ДТП.

На мостах через Дніпро рух ускладнений на Північному та на мості Метро. Іншими переходами можна проїхати без значних труднощів.

Впали ліхтарі: що саме відбулося на Шулявському мості

Сьогодні вдень на Шулявському мосту в Києві, який недавно відкрили після ремонту, впало одразу три електроопори.

Через це там вже змінили схему руху громадського транспорту.

Як повідомили в КМДА, причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи. Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт.



Мітинг ФОПів у центрі Києва

У вівторок зранку, 15 грудня, українські підприємці руху #saveФОП вчергове вийшли на акції протесту.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Вони також протестують проти локдауну.

Сьогоднішню акцію протесту вони розпочали традиційно біля Верховної Ради. Згодом протестувальники перемістилися на вулицю Банкову до Офісу президента, де влаштували "кольорову" акцію, запаливши фаєри. Зрештою, вони продовжили акцію протесту на Майдані Незалежності.

Саме там між протестувальниками і правоохоронцями спалахнули сутички. Це сталося після того, як учасники протестів спробували встановити намети, однак поліцейські завадили їм це зробити.

Падіння стовпів на Шулявському мості: відео

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован