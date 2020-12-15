У Києві на Майдані Незалежності проходить акція протесту "SaveФОП".

У вівторок зранку, 15 грудня, українські підприємці руху #saveФОП вчергове вийшли на акції протесту.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Вони також протестують проти локдауну.

Сьогоднішню акцію протесту вони розпочали традиційно біля Верховної Ради. Згодом протестувальники перемістилися на вулицю Банкову до Офісу президента, де влаштували "кольорову" акцію, запаливши фаєри. Зрештою, вони продовжили акцію протесту на Майдані Незалежності.

Саме там між протестувальниками і правоохоронцями спалахнули сутички. Це сталося після того, як учасники протестів спробували встановити намети, однак поліцейські завадили їм це зробити.

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За словами учасників акції протесту, силовики застосували силу та сльозогінний газ. декілька людей в ході протистояння отримали травми і зараз їх оглядають співробітники Червоного Хреста та лікарі "швидкої".

Водночас у МВС повідомили, що поліцейські проводять із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності і додали, що не допустили встановлення військових наметів. Також в Національній поліції повідомили, що на акції протесту "SaveФОП" постраждали близько 40 поліцейських.

Самі ж учасники акцій протесту заявляють, що залишаться на Майдані Незалежності. Наразі поліція перекрила рух вулицею Хрещатик від Європейської площі до вулиці Прорізної.

Вимоги ФОПів

Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.

Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Що було раніше

Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок

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Автор: УНІАН