Рух на Шулявському шляхопроводі в Києві частково відновили / фото facebook.com/vartovi.espreso

Рух на Шулявському шляхопроводі в Києві відновили по одній смузі в кожному напрямку.

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Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Водночас звертають увагу, що рух все ще ускладнено.

Шулявський міст в Києві: падіння стовпів у вівторок

  • Сьогодні, 15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка.
  • Рух на шляхопроводі перекритий в обох напрямках, проводиться демонтаж електроопор та обстеження інших опор на мосту.
  • Змінено маршрути тролейбусів №№ 30, 27, 22 та 42 через пошкодження контактної мережі на шляхопроводі.
  • Тролейбус №30 курсує наразі в обидва напрямки через Повітрофлотський пр-т – станцію метро "Лук’янівська" – станцію метро "Дорогожичі".
  • Рух інших тролейбусів організовано: маршруту №22 - до вул. Дегтярівська та Індустріального шляхопроводу; № 27 - ст. м. "Почайна" - вул. Дегтярівська; мар-т №42 - до Індустріального шляхопроводу.
  • Реконструкцію Шулявської розв'язки було проведено минулого, 2019 року.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: Інна Андаліцька