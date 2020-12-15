Протестувальники дражнять правоохоронців: побачивши, що поліції стало менше, ведучий зі сцени, ймовірно жартома, сказав: «Відновлюємо намети».

У Києві на Хрещатику відновлено рух транспорту.

Читайте також"Болти нічого не кріплять": у мережі показали можливу причину падіння стовпів на Шулявському мосту (фото)Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці залишили праву сторону Хрещатика, де перебували декілька останніх годин, після цього рух центральною вулицею було відновлено.

Протестувальники дражнять правоохоронців: побачивши, що поліції стало менше, ведучий зі сцени, ймовірно жартома, сказав: «Відновлюємо намети».

Проте на даний момент ситуація спокійна, намети протестувальники поки що не ставлять. Як і раніше, вони перебувають під Стелою Незалежності.

Разом з тим, декілька сотень правоохоронців перебувають з тильної частини Стели Незалежності, а також біля будинку № 7/11 по лівій стороні Хрещатика.

Акція протесту ФОПів

Раніше на Майдані Незалежності правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" заявили, що мають намір ночувати на Майдані Незалежності.

Вони вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

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Автор: Дмитро Хилюк