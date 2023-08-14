Ціна на бензин і дизельне пальне в Криму останнім часом "підвищується практично з кожним днем".

Мережа автозаправок ТЕС в окупованому Росією Криму попередила своїх клієнтів про можливий дефіцит бензину, повідомляє Крим.Реалії.

Так, постійні клієнти отримали SMS-повідомлення, що на цьому тижні можливий дефіцит деяких марок бензину, відповідно рекомендується зробити запаси палива.

Видання зазначає, що не на всіх АЗС Сімферополя в останні дні був в наявності бензин АІ-95. Через це власники автомобілів змушені були переходити на АІ-93 та інші марки.

Відео дня

При цьому, минулого тижня окупаційна влада захопленого українського півострова стверджувала, що ситуація з пальним у Криму нібито "стабільна", і "будуть збільшені поставки паливно-мастильних матеріалів, дизеля, бензину АІ-92 і АІ-95".

Тим часом, пальне на АЗС продовжує дорожчати, зокрема в Керчі. Крим.Реалії зазначає, що ціна на бензин і дизельне паливо в Керчі останнім часом "підвищується практично з кожним днем".

Кримський міст - новини

Як повідомляв УНІАН, Кримський міст, який з'єднує Росію з окупованим півостровом, перестав бути найдійним способом доставки товарів, оскільки через сумнівну якість будівництва і незрозумілі вибухи, які там значно почастішали, він періодично руйнується. Інциденти на мосту порушили всю логістику, а невдовзі він взагалі буде знищений.

Проблем окупантам додає й руйнування Чонгарського мосту, який з'єднує Крим з материковою Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: