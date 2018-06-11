Що обіцяв і що зробив Туск?

Експерти зауважують, що у перший рік урядування можна провести найбільше реформ, оскільки виборці в цей період з розумінням можуть поставитись навіть до непопулярних кроків з надією на позитивні зміни в майбутньому.

Що обіцяв Туск виборцям і які обіцянки виконав, перевіряли журналісти польского DZIENNIK.

1. Пришвидшимо та використаємо економічне зростання

Важко сказати, що уряд добре використовує економічне зростання. Однозначно також не спостерігаємо пришвидшення розвитку економіки. За даними статистики, найбільшій ріст ВВП за останні роки був у 2007 році й склав 6,7%.

Бюджет 2008 року передбачав спочатку зростання ВВП на 5,5%, потім на 4,8%.

Очевидно, що після фінансової кризи, яка загострилась у вересні-жовтні, економіка зростатиме ще повільніше. Експерти прогнозують, що темпи росту сповільняться навіть до 3-4%.

2. Радикально підвищимо зарплати у бюджетній сфері. Будуть підвищені пенсії та ренти (спеціальні соціальні виплати) Вчителі вважатимуть цю обіцянку виконаною, оскільки їх зарплати в 2008 році виросли навіть на 14%. У наступному році отримають додатково двічі на рік по 5% більше.

Хоча, згідно статистики, в середньому у всій бюджетній сфері зарплати виросли на 3,9%.

Пенсіонери та «рентисти» отримали в цьому році на 6,5% більше, у наступному мають додатково отримати ще 6%.

Натомість, суді та прокуратори з 2009 року отримують додатково 360 доларів.

(Мінімальна зарплата у Польщі передбачена бюджетом на 2008 рік складає близько 400 доларів. Середня пенсія в країні – 550 доларів, рента від 460 до 500 доларів. Середня зарплата у Польщі в 2007 році складала понад тисячу доларів – УНІАН).

3. Збудуємо сучасну мережу автострад, швидкісних доріг, мостів та об’їзних доріг Уряд Туска має аналогічні проблеми з реалізацією цієї обіцянки, як і його попередники. Міністра інфраструктури найчастіше називають серед перших претендентів на відставку після року роботи в уряді.

Найближчими місяцями уряд не зможе похвалитись ані кілометрами збудованих доріг, а ні навіть підписаними договорами на їх спорудження. Відмову від амбітних планів в цій сфері видно голим оком.

Плюсом, однак, може бути ідея будівництва місцевих доріг у співпраці з органами місцевого самоврядування, яку висунув віце-прем’єр Гжегожа Схетини (Він останнім часом все частіше згадується аналітиками, як можливий грізний конкурент Туска за лідерство в партії - УНІАН).

4. Забезпечимо безкоштовний доступ до медичної опіки й зліквідуємо Національний фонд здоров’я (NFZ) Лише нещодавно Сейм схвали пакет законів про медичну опіку, які тепер має розглянути Сенат.

Однак, шанси їх схвалення мізерні, оскільки проти виступають Президента та представники опозиційної партії «Союз лівих демократів» (SLD ) без підтримки яких не вдасться подолати вето президента на прийняті закони.

Більше того, опозиція звинувачує уряд у намаганні запропонованою реформою ліквідувати безкоштовну медицину.

Ліквідувати монопольний NFZ, котрий виявився абсолютно неефективною структурою, та розбити його на кілька конкуруючих між собою фондів уряд планує в найближчі роки.

5. Спростимо податки – введено податок від обороту з про-родинною пільгою. Зліквідуємо понад 200 державних оплат. З нового року ми будемо платити менші податки, але це результат роботи попереднього уряду.

Уряд Туска хоче ввести податок з обороту в 2011 році, тобто під сам кінець своєї каденції. На сьогодні в Польській аграрній партії (PSL), яка входить в урядову коаліцію з «Громадянською платформою» є значна кількість противників впровадження такого податку.

Зліквідовано кілька десятків різних державних оплат. Решту «партія влади» обіцяє ліквідувати до кінця своєї каденції.

6. Пришвидшимо будівництво стадіонів на Євро 2012 Тут безперечно уряд Туска добився успіху. Незважаючи на те, що новий уряд почав працювати в умовах дуже невизначної ситуації з будівництвом Національного стадіону у Варшаві, то тепер цей стадіон споруджується найшвидше.

Виглядає на те, що проблема відсутності стадіонів на Євро 2012 Польщі не грозить.

7. Швидко виконаємо нашу місію в Іраку У своєму виступі перед Сеймом до моменту вступу на посаду прем’єра Туск пообіцяв, що виведе польских солдат з Іраку за 6 місяців.

Цю його заяву гостро критикувала найбільша опозиційна партія PiS.

Незважаючи на це, Туск виконав дану обіцянку.

8. Ми перевіримо, чи польські емігранти захочуть повернутись додому та інвестувати в рідній країні Через кілька місяців Сейм схвалив урядовий законопроект, яким звільнено від подвійного оподаткування доходи поляків, що працюють за кордоном.

Однак, небагато людей скористало з цього закону.

Поверненню емігрантів сприяв сильний курс злотого (до вересня 2008 року) та останнім часом фінансова криза, через яку постраждали Великобританія та Ісландія, де працюють багато поляків.

Однак, немає чітких даних, котрі б зафіксували значне повернення польских «заробітчан» у Польщу.

9. Підвищимо рівень освіти та розповсюдимо доступ до інтернету Зобов’язання, виконання якого важко перевірити.

З однії сторони Туск в травні декларував створення спеціальної групи, котра займається забезпеченням шкіл, зокрема, сільських комп’ютерам. З другої сторони голова Комітету електронної комунікації жаліється, що прем’єр не може знайти часу, аби вислухати її пропозиції з розповсюдження доступу до безкшовного інтернету.

Якщо перевіряти рівень освіти критеріями, які використовувала «Громадянська платформа» при оцінці дій попереднього уряду, - то значить нічого не змінилось.

У цьому році «матуру» (спеціальний екзамент для отримання атестату про середню освіту) не здало 21% учнів, так само, як у 2007 році.

10. Розпочнемо справжню боротьбу з корупцією

Не можна звинувати уряд Туска, що він не бореться з корупцією.

Робить він це, мабуть, тихіше, ніж PiS.

Продовжує функціонувати Центральне антикорупційне бюро, створене попереднім урядом і очолюване призначеним тоді ж Маріушем Каміньським. Ніхто не звинувачує цю службу у роботі на політичне замовлення.

Уряд теж має спеціального уповноваженного до справ корупції.

Однак, Юлія Пітера, котра займає цю посаду вже рік, не може похвалитись значними досягненнями.

Її «антикорупційний закон» до сих пір навіть не був розглянутий на засіданні уряду.