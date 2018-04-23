Туск: ”Тепер ми повинні стати на захист найслабших”

В інтерв’ю для видання Polskа польський прем’єр розповідає про урядові плани суспільної політики на кризовий 2009 рік. Polska: Починається винятково непростий рік. Світова економічна криза не омине Польщі. Як сильно вона на нас вплине?

Д.Т.: Незважаючи на все можемо ввійти в цей рік з більшим оптимізмом, ніж більшість європейців завдяки нашим передбачливості та розважливості. Усі тякжо працювали минулий рік, нагромаджуючи запаси на трохи гірші часи. Це дає підстави для оптимізму.

Polska: Які будуть пріоритети уряду в 2009 році?

Д.Т.: У ситуації економічної кризи кожен відповідальний уряд повинен пам’ятати про найслабших. Це не значить, що моє серце різко пересунулось наліво, але коли кожного дня зменшується курс обміну валют, банкротують фірми, а провідні економісти порівнюють кризу з тою, що була на початку 20 сторіччя і кажуть, що це найбільший стрес в історії капіталізму, - треба пам’ятати про найбільш незахищених.

Polska: Кого ви маєте на увазі?

Д.Т.: Ми будемо намагатись зберегти місця праці. Дуже розраховую на співпрацю зі профспілками, лідери яких – як мені видається – зрозуміли, що у важкі часи треба дбати про фірму, тобто місця праці, а не вимагати більше та більше.

Polska: Будуть місця праці при будівництві доріг?

Д.Т.: У цьому році ми розпочнемо другий етап реалізації інфраструктурних інвестицій. Перший передбачав підписання умов, зокрема, будівництва автострад. Деяким видавалося, що це втрачений час, оскільки нові дороги не появлялись, зате збільшувались тонни документів. Тепер розпочнеться будівництво. Мусимо максимально використати кошти отримані з Європейського союзу. Будемо просити ЄС спростити порядок та процедуру виділення коштів, але також будемо старатись, аби ці кошти не витрачались на інші, крім будівництва доріг та залізничних шляхів, цілі. Це буде створювати робочі місця. Хочемо бути серед перших в справі використання коштів ЄС.

Polska: А що з пенсіонерами?

Д.Т.: Треба охороняти тих, хто отримує найменші доходи. Я доручив проаналізувати, скільки пенсіонерів отримують місячно менше ніж тисячу злотих.

Polska: Ви втратили віру у ринкову економіку?

Д.Т.: Ринкова економіка має один недолік: час від час трапляється криза. Тим вона відрізняється від соціалістичної економіки, яка характеризується постійною кризою. Джерелом нинішньої кризи не є ринок, який дія на чесних засадах, а антиринкові дії. Роздавання кредитів у США на довгий час без відповідних забезпечень було ідеєю конкретного політика та конкретного уряду.

Думаю, сьогодні треба зробити все, аби повернути віру в чесність та свободу ринку й унеможливити дії особам нечесним. Ми також переконуємося, що глобалізація це не лише шанс, оскільки глобалізація була глобальною. Вільно ринкову економіку не можемо викинути на смітник та думати про якусь третю дорогу чи соціалізм.

Polska: Але цієї свободи досі в Польщі замало...

Д.Т.: За останні кілька років додавались нові обмеження. Ми перші пробуємо змінити цю тенденцію. Чи добре вийшло? Можливо, не на видатну оцінку, але було би нечесно оцінити це на одиницю.

Polska: Після президентського вето перспективи реформи служби охорони здоров’я видаються туманними. Що уряд планує в цьому році зробити в цій сфері?

Д.Т.: Нас чекає час важкої та монотонної праці для рятування лікарень одна за одною, при співпраці з місцевою владою, звичайно. Роботи є дуже багато і не думаю, аби міністр охорони здоров’я Ева Копач, як натякають деякі медіа, збиралась би до Європейського парламенту.

Polska: На польському публічному телебачення в результаті перевороту до влади дійшли політики LPR та Самооборони. Чи означає це кінець публічного ТБ в нинішньому вигляді?

Д.Т.: Публічне телебачення таке, яким воно є сьогодні, було створено за часів правління коаліції PiS Самооборонною та LPR. Ситуація в TVP була відзеркаленням домоволеностей Качинський-Лепер-Гєртих. І до того, що сьогодні відбувається, приглядаюсь як до лабораторного прикладу результатів урядування через попередню коаліцію. Мене цікавить, хто зараз виграє.

Думаю собі: дякую Богу за дострокові вибори. З великим полегшенням константую, що та група більше не керує Польщею, а тільки TVP.Телебачення це переживе. Я спокійний, тим більше, що за 2 -3 місяці буде новий закон про медіа. Не знаю нікого, хто міг би бути зацікавлений утриманням status quo.

Підготував Роман Кисіль