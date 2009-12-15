Міністр енергетики РФ не бачить підстав для зриву транзиту газу
Україна та РФ підписали необхідні угоди
Москва. 15 грудня. УНІАН. Міністр енергетики РосіЇ Сергій ШМАТКО не бачить ніяких підстав для виникнення перебоїв з постачанням газу в Україну і здійснення його транзиту в Європу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.
«Немає ніяких підстав припускати, що виникне ситуація, пов`язана з якимись скандалами щодо постачань газу, якщо контракт виконуватиметься», - сказав С.ШМАТКО.
Він підкреслив, що між Україною і РФ підписані довгострокові договори, які не закінчуються до кінця року, як це було раніше.
За його словами, є всі умови, щоб цей контракт виконувався. Він підкреслив, що на корпоративному рівні між «Газпромом» і «Нафтогазом» позиції узгоджені повністю. «Якихось розбіжностей між компаніями немає», - сказав він. Він зазначив, що якщо на НАК «Нафтогаз» здійснюватиметься тиск, то цього не зрозуміють ні в Європі, ні в світі, ні в самій Україні.
Він також додав, що в Росії вважають, що в Україні достатньо коштів для здійснення своєчасних платежів.