РФ не відмовиться від принципу ”бери або плати” за газ для компаній ЄС

Москва. 15 грудня. УНІАН. Росія не збирається відмовлятися від принципу «бери або плати» для європейських газових компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

«У нас є довгострокові договори, ці договори є запорукою стабільності», - сказав С.ШМАТКО.

При цьому він додав, що сьогоднішня ідеологія роботи є «вистражданою» з країнами ЄС і іншими споживачами.

Відповідаючи на запитання, чому «Газпром» відмовився від пред`явлення штрафних санкцій за недобір російського газу, він запевнив, що російський газовий холдинг виявив партнерські якості по відношенню до НАК «Нафтогаз України», оцінюючи його можливості. За словами С.ШМАТКА, ці дії реально полегшили стан української компанії. На його переконання, такі дії дають відповідь на питання, хто дійсно хоче стабільності в газових відносинах.

Як повідомлялося, ”Газпром” і ”Нафтогаз України” 25 листопада підписали доповнення до контракту від 19 січня 2009 року, відповідно до якого обсяг постачання газу в Україну в 2010 році знижений до 33,75 млрд. кубометрів із запланованих контрактом 52 млрд. кубометрів. Також сторони закріпили відсутність штрафних санкцій за обсягами споживання газу ”Нафтогазом України” в 2009 році. Якби штрафні санкції були застосовані, то Україні довелося б заплатити від 5,8 млрд. дол. (оцінка ”Нафтогазу”) до 7,8 млрд. доларів (оцінка Президента України Віктора ЮЩЕНКА).