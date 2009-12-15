Хорватія приєднається до ”Південного потоку”

Москва. 15 грудня. УНІАН. Російська Федерація і Хорватія на початку 2010 року мають намір підписати угоди щодо участі в «Південному потоці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

«Вже консультації відбулися, і ми домовилися, що на початку 2010 року консультації триватимуть з точки зору виходу на угоду. Ми – за, і Хорватія дуже зацікавлена», - сказав С.ШМАТКО.

Довідка УНІАН. Проект ”Південний потік” створюється для диверсифікації постачань російського природного газу в Європу і знижень залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст ”Газпром” та італійський концерн ENI. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу довжиною 900 км від російської компресорної станції ”Берегова” в Краснодарському краї до болгарського побережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже через територію Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначений. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.