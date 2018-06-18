Європа роздала аванси
Ключовим посланням, яке Янукович привіз із собою до Брюсселю, стало послання про незмінність зовнішньої політики країни... Європейські чиновники вирішили від самого початку розставити всі крапки над «і»... Дуже конкретним був Президент Єврокомісії Жозе Баррозу, який пояснив, що чекатиме Україну в обмін на реформи...
Свій перший закордонний візит новий Президент України Віктор Янукович вирішив зробити до Брюсселя, що європейські політики і чиновники сприйняли, як серйозний сигнал збереження європейського вектору розвитку України. Разом з тим і сам Янукович спробував переконати європейських колег в готовності не просто говорити про «європеїзацію» України, але і проводити реформи. Втім, таких слів від київських політиків в Брюсселі наслухалися достатньо. А тому перед новим Президентом були поставлені чіткі перспективи.
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Європейські чиновники на цей раз вирішили від самого початку розставити всі крапки над «і», тим паче, що багато з них з Януковичем знайомі досить давно. Та і, очевидно, дала взнаки втома останніх років від непередбачуваної української влади, що не вміє виконувати своїх обіцянок. Дуже конкретним був Президент Єврокомісії Жозе Баррозу, який пояснив, що чекатиме Україну в обмін на реформи. Так, відновлення співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом дасть можливість Єврокомісії надати Україні макрофінансову допомогу на суму в 0,5 млрд. євро. Реформи ж в газовому секторі, обіцяні ще Юлією Тимошенко наприкінці липня минулого року, принесуть Україні 1,7 млрд. євро кредитів від міжнародних фінансових інституцій. Крім того, Баррозу висловив і готовність зайнятися розробкою «дорожньої карти» для переходу до безвізового режиму, проте на сьогодні отримання цього документа можливо лише за виконання низки умов, в тому числі, і реального, а не голослівного початку реформ в Україні. Втім, це не перешкодило Януковичу пообіцяти виконати положення ще не розробленої «дорожньої карти» до кінця року. «Господи, ну навіщо він це сказав, це ж нереально», - прокоментував цю заяву потім кореспонденту УНІАН один з українських дипломатів.
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В цілому, перший візит нового українського Президента до Брюсселя пройшов досить спокійно. Втім, не обійшлося і без певних «ляпів». Так, відповідаючи на питання про те, чому ж все-таки перший візит саме до Брюсселя, Янукович спробував незграбно пожартувати: «Ну, сьогодні 1-і березня, тому і перший візит до Брюсселя, а 5-го березня буде до Москви». Крім того, триваючі географічні проблеми зафіксував диктофон журналіста «Української правди» під час інтерв`ю Януковича телеканалу «Євроньюс», в якому новий український Президент вже традиційно для себе сплутав всі балканські країни, а також Південну Осетію з Північною. Якщо ж не зважати на ці деталі, то Європа з вуст Януковича почула саме те, чого і хотіла почути: обіцянки політичної стабільності, реформ і незмінності зовнішньополітичного курсу. Проте, видавши аванси, тепер Брюссель, очевидно, з особливою увагою спостерігатиме за тим, як розвиватиметься ситуація в Україні і лише грунтуючись на цьому, ухвалюватиме рішення про те, чи варто «платити по рахунках» новими ініціативами з посилення співпраці.
Сергій Воропаєв.