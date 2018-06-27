В голландському парку Кекенхоф відсвяткували початок весни парадом квітів (фоторепортаж) – 2 частина

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. 20 квітня у голландському парку Кекенхоф, який є найвідомішим у світі парком весняних квітів, відбувся традиційний щорічний парад квітів. (Перша частина фоторепортажу – тут).

У параді традиційно взяли участь 20 великих композицій, вироблених з живих квітів.

Узв’язку з тим, що цього року весна була досить пізньою, квіти для оформлення композицій довелося навіть завозити з Франції – з регіону Бретань, звідки на свято привезли понад 4 тис. ящиків гіацинтів.

Загальна площа квіткових композицій цього року перевищила 2,5 тис. квадратних метрів. А самі композиції вручну створювали в ніч напередодні параду 2600 чоловіків та жінок.

Парад квітів минув, однак двері парку Кекенхоф ще майже місяць залишатимуться відкритими – до 20 травня. Тож, у бажаючих потрапити до справжньої весняної казки, час ще є.

Голландія - країна морська, тож поява справжнього морського лайнеру на квітковому параді - справа цілком нормальна.

А на борту цього лайнеру, що належить компанії Holland America Line, якраз частують капітанським обідом.

А ця композиція - з відкритими скринями для грошей - представляє завжди голодних студентів

В цій композиції поля з полуницею поєдналися з портретами учасників легендарної "ліверпульської четвірки" - Beatles

А Rabobank просуває вічні цінності: садок вишневий коло хати...

Ну а поруч з хатою - свинка.

Королівська асоціація виробників цибульних квітів прибула на цьогорічний парад із святковим тортом

Така "люстра" з квітів могла б прикрасити будь-який палац. Шкода, що термін її придатності - лише кілька днів, поки квіти не зів'януть.

І ще одна картинка з фермерського життя. Молочниці та корова відпочивають під час обідньої "сієсти"...

А ось і пляшка з молоком із ніжним запахом гіацинтів

Ще один морський делікатес - лобстер - від кухарів голландського містечка Ліссе

Ця композиція називається "Бананова манія з ускладненнями". Хто тут банан, чи хто страждає на банано-манію зрозуміти складно, але фігурки вийшли яскраві

Вони насолоджуються життям і сонцем, і не сильно замислюються над тим, хто чи що вони є насправді

Ще одна композиція від асоціації виробників квітів - "Мавпи з бананами"

Поки маленьке мавпеня вивчає світ на ліанах, його тато насолоджується життям на повну. Не вистачає хіба що свіжої газети, або ж телевізора з трансляцією мавп'ячого футболу.

Завітала на парад квітів і пара молодят. Весілля в машині, прикрашеній так, як ця, запам'ятається надовго.

Не забули організтори параду і про любителів чаю. Смачний напій вже заварений і повністю готовий до вживання.

А це - свіжий фруктовий сік з Азербайджану. Азербайджан вже став постійним учасником параду квітів в Кекенхофі.

На цій платформі - фрукти, які використовуються для виробництва соку: банани, полуниця, вишня - на будь-який смак.

Будівельна компанія Adrian van Erk Bouw презентує композицію "Обідня перерва на будівництві"...

Будівельники розташувалися за імпровізованим столом, щоб перекусити.

Пляшка, яку ми бачимо на останній композиції параду квітів, з'явилася не дарма, бо ж сама композиція носить назву "Будьмо!"

Ну і, звичайно, коктейлі на будь-який смак. "Будьмо! Нехай не в останній раз! До наступного року і до наступного параду", - кажуть організатори всім нам.

Фото Сергія Воропаєва.