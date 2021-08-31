Аксесуари для PlayStation 5: чи варто придбати камеру, навушники, пульт та зарядну станцію

Навіть невелика кількість гравців, яким вдалося дістати PS5 в Україні рано чи пізно звертали увагу на фірмові аксесуари для консолі нового покоління. Які з них дійсно потрібні, а без яких можна обійтися – дізнаєтесь у нашому матеріалі.

Нове покоління консолей тече в Україну слабким потоком. І навіть за ту дрібку, що привозять в країну, доводиться боротися з перекупниками. Але якщо пройтися геймерськими співтовариствами у Facebook чи Telegram, то можна помітити – щотижня деінде хтось ділиться радісною новиною про покупку п'ятої PlayStation.

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І ось уявіть, ви нарешті дістали собі некстген, придбали диск з новим ексклюзивом, а тут ще й великий вибір аксесуарів: камера, гарнітура, зарядна станція для геймпадів і навіть пульт дистанційного керування. Що з цього мастхев, а що вам навряд чи знадобиться? Щоб відповісти на ці питання ми протестували перелічені вище девайси, і розподілили кожен аксесуар за категоріями – від найбільш необхідного до такого, без якого спокійно можна обійтися.

Звісно, що ці категорії умовні. Тому що все залежить від того, для яких цілей ви купуєте девайси. Ми опишемо найпоширеніші сценарії використання, а ви самі вирішите, погоджуватися з нашою градацією аксесуарів чи ні. Тож почнемо.

Зарядна станція

Найбільш необхідний аксесуар для PS5, на нашу думку, це зарядна станція. Неважливо скільки у вас геймпадів, заряджати їх за допомогою цього пристрою набагато зручніше ніж дротом. До того ж у вас не буде постійно стирчати дроти з консолі, щоб підключати DualSense. Але це швидше питання естетики. Ви скажете, що консоль у вас лежить на полиці під телевізором, і шнур не заважає. Але ось вам практичний аргумент. Док-станція має свій блок живлення. А це означає, що заряджати геймпади ви можете коли завгодно, а не лише у тому випадку, якщо консоль ввімкнена. Тобто, пограли, вимкнули консоль, а геймпад поставили в док. Наступного разу, коли ви вирішите пограти, DualSense буде заряджений.

А тепер про зручність. По-перше, поставити док можна, наприклад, на тумбу біля дивана чи крісла, де ви сидите – щоб не тягнутися за геймпадом. По-друге, на відміну від док-станції для PS4, цією користуватися простіше. У старій версії ви мусили дуже чітко потрапити роз'ємом для зарядки у USB-коннектор. У новій версії коннектори магнітні. Тобто досить поставити на них геймпад, і готово.

Словом, зарядна станція – це дійсно зручна річ, з якою ви забудете про дроти і про те, що консоль треба весь час тримати увімкненою, щоб заряджати контролери.

Навушники Pulse 3D

Щоб поговорити про нові Pulse 3D, зробимо максимально короткий екскурс в історію фірмових навушників PlayStation. Підемо у хронологічному порядку:

Wireless Stereo Headset – з'явилися за часів PS3 та PS4;

Gold – епоха PS4;

Platinum – преміальні навушники часів PS4 (Від Gold відрізнялися якіснішими матеріалами, наявністю 3D звуку, замість віртуального 7.1, і високою ціною);

Pulse 3D – сучасні навушники для PS5.

Так чим же відрізняються нові Pulse 3D від старіших Gold та Platinum? Насправді новинка поєднала в собі особливості двох попередніх моделей. У "Пульсах" для PS5 є повноцінна підтримка 3D-звуку з більш точним позиціонуванням в іграх, точнісінько як в Platinum. Але коштують вони дешевше, тому що зроблені з пластику, без металевих вставок. А ще в них не такі великі амбушури. При цьому в Pulse 3D є просте і елегантне рішення з регулюванням наголів'я. Тепер не треба рухати кожен навушник окремо, щоб відрегулювати гарнітуру під розмір вашої голови. Еластична і рухома нижня частина наголів'я підлаштується під вашу голову, коли ви надягнете навушники.

А ось з ергономікою, як і в попередніх моделях, не все гаразд. Лівий навушник рясніє органами керування. Тут є: кнопка ввімкнення, гойдалка гучності, кнопка Mute, клавіші перерозподілу балансу звуку (зробити голосніше гру або зробити голосніше голос з войсчату). Чи варто зауважувати, що керувати всім цим досить незручно. Потрібно як досконально вивчити усіх кнопок, навіть якщо ви просто захочете зробити голосніше, не знімаючи навушники.

Тож в яких ситуаціях вам знадобляться Pulse 3D? Наприклад, якщо раніше у вас не було жодних навушників для консолі, або ж були старі Gold чи навіть Wireless Stereo Headset. В такому випадку краще взяти нові "Пульси". Адже повноцінний 3D звук в іграх, а особливо в сучасних ексклюзивах, набагато краще занурює у гру. Я порівняв свої старенькі Wireless Stereo Headset із Pulse 3D в грі Returnal. Крім елементів "рогалику" тут є всі ознаки bullet hell, а це означає, що потрібно чітко розуміти звідки тебе атакують, щоб вчасно відреагувати. Граючи у Pulse 3D мені було легше орієнтуватися в найбільш напружених сутичках. Не скажу, що звук змінився кардинально, але стало безперечно краще.

Водночас я можу назвати дві причини не переходити на Pulse 3D. Перша – це якщо у вас є навушники Platinum для PlayStation. Вони загалом не поступаються новим "Пульсам", а ще їх можна складати (плюс до компактності). Щоправда, коштують Platinum дорожче. Друга причина – якщо ваші Gold або Wireless Stereo Headset все ще працюють, то ними цілком можна користуватися на PS5, тим більше, що консоль підтримує всі старі фірмові навушники.

Тобто, переходити на нову гарнітуру, якщо у вас ще працює стара, немає такої гострої потреби. Ось чому Pulse 3D ми поставили на друге місце, серед найнеобхідніших аксесуарів для PlayStation 5.

Пульт PS 5 Media Remote

Це може когось здивувати, але пульти дистанційного керування до своїх консолей Sony почала робити вже давно. Адже PlayStation можна використовувати не тільки для ігор, але й для перегляду фільмів та прослуховування музики. Тут вам і Spotify, і приголомшливої ​​якості стрічки на Blu-ray, і солідні бібліотеки стрімінгових сервісів, серед яких Netflix.

Керувати всім цим з геймпада можна, але якщо хочеться більш традиційний підхід і трохи зручності, то можна придивитися до пульта. Головний плюс цього аксесуара – можливість керувати PS5, а також регулювати гучність на телевізорі і навіть вмикати чи вимикати його. Тобто, замість геймпада і пульта від ТБ, ви будете використовувати тільки PS5 Media Remote.

Чи потрібно заради цього купувати окремий аксесуар або можна потерпіти певні незручності, використовуючи геймпад і пульт від телевізора – вирішувати вам.

HD -Камера

І ось ми підійшли до, як нам здається, найменш потрібного аксесуару для PS5. Єдиний варіант, для чого вам може знадобитися HD камера – це якщо ви збираєтеся займатися стрімінгом. Так, запустити трансляцію на Twitch або YouTube з консолі можна в пару кліків. У меню камери можна обрати відповідний розмір вікна з вашим зображенням і потрібну рамку. Можна ще налаштувати камеру для хромакею, але, якщо чесно, алгоритми відпрацьовують неідеально. Тож артефактів на відео не уникнути. Оптимальний варіант – встановити гарне освітлення і красивий задній фон для трансляцій. Тоді за допомогою подвійного ширококутного об'єктива камери ви зможете здійснювати трансляції у 1080p.

Нажаль, на цьому повноваження HD камери для PS5 закінчуються.

Наприклад, камера для PS4 вміла розпізнавати обличчя (для входу в систему без використання геймпада), голосові команди (включити гру або активувати пошук бібліотекою) або ж підтримувати голосовий чат. Останню функцію тепер взяв на себе контролер DualSense, який отримав вбудований мікрофон. А з рештою – якось не склалося.

В іграх нова HD камера теж не задіяна. Я під’єднав до PS5 контролер рухів PS Move і спробував зіграти в Until Dawn. У цій грі на PS4 можна було за допомогою PS Move здійснювати різні дії та керувати героями. Але на PS5 так не вийшло. Навіть якщо в налаштуваннях обрати контролер рухів, то у грі персонажем все ж доведеться буде керувати за допомогою DualSense – тільки рухатися не стіками, а нахилами геймпада.

Ймовірно спектр можливостей камери розшириться з виходом другого покоління шоломів PS VR, але наразі цей аксесуар буде корисний лише стримерам.

Сергій Коршунов

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