Читачі УНІАН обрали найкращі ігри 2021 року. Головний приз дістався Resident Evil Village

УНІАН провів уже традиційне користувацьке голосування за кращі ігри року. Сотні людей взяли участь у нашому опитуванні в Telegram-каналі та зробили свій вибір у тринадцяти номінаціях. Без несподіваних перемог, звичайно, не обійшлося. Які ігри були визнані найкращими, і чому саме вони читайте в нашому підсумковому матеріалі.

Минулого року редакція УНІАН уперше провела голосування за найкращі ігри серед своїх читачів. Тоді переможцем стала The Last of Us Part II з 40% голосів, а головним розчаруванням визнали Cyberpunk 2077. При цьому проект CD Projekt RED примудрився стати лідером ще в двох номінаціях. Він вирвав першість у боротьбі за звання "кращого екшена" та "кращої RPG". А найочікуванішою грою читачі визнали God of War Ragnarök, яку в результаті перенесли на пізніший термін.

Висока активність користувачів зробила голосування цікавим та запеклим, а деякі переможці виявилися досить несподіваними. Саме тому ми вирішили зробити вибір найкращих ігор серед читачів УНІАН регулярною традицією. Цього року вона продовжилася в нашому Telegram-каналі, і результати вийшли навіть більш вражаючими, ніж в 2020-му. До голосування долучилося більше користувачів, а боротьба в окремих номінаціях тривала до фіналу. Частина проектів взагалі вирвала перемогу завдяки перевазі в один відсоток.

Ми вдячні всім читачам, які витратили свій час та взяли участь в опитуванні. І оскільки голосування завершилося, настав час підбивати підсумки. У цьому матеріалі редакція УНІАН розповість про найкращі ігри 2021 року, на думку української аудиторії, головне розчарування і найочікуваніший проект 2022-го. Гортайте нижче, адже там багато цікавого.

It Takes Two — найкращий екшен (24 %) та найкраща кооперативна гра (65 %)

Напевно, ніхто не сумнівався, що дивовижне творіння Юсефа Фареса та Hazelight Studios переможе у кількох номінаціях. Проект дарує унікальні відчуття, чудово поєднує елементи десятка жанрів, демонструє оригінальні командні взаємодії та вчить спільно працювати. Його можна назвати найкращим екшеном за одну лише сцену з літаком, де поєднується управління транспортом та бій у дусі двовимірних файтингів. І схожих прикладів у It Takes Two десятки.

Hazelight зуміла перетворити кожен фрагмент проходження на видовище, яке досягає піку під час битви з обов'язково оригінальним та нетиповим босом. Про причини перемоги в номінації "кращий кооператив" ми вже згадали. Гра фонтанує механіками, що доповнюють одна одну, і робить спілкування запорукою перемоги. В результаті It Takes Two перетворюється на яскравий атракціон, який здатний зблизити навіть непримиренних ворогів.

Halo Infinite — найкращий шутер (30 %)

Аутсайдер на початку року та король наприкінці — ось найкоротший опис для Halo Infinite. Так вийшло, що головні конкуренти гри в особі Call of Duty: Vanguard та Battlefield 2042 зробили харакірі. А якщо точніше, то вони відзначилися поганим геймдизайном та жахливим технічним виконанням. На тлі цих шутерів умовно-безкоштовний мультиплеєр у проекті 343 Industries виглядав просто ідеалом. Відмінний дизайн карт, приємна стрілянина та постійне відчуття напружених дуелей через високий TTK дарували задоволення від кожного матчу.

Завдяки мережевому режиму Halo Infinite навіть перемогла в користувацькому голосуванні на The Game Awards 2021, тому ми жодного разу не сумнівалися, що вона стане фаворитом у нашій номінації "кращий шутер". А ось кампанія у проекті вийшла дуже середньою. Стрілянина і супутні механіки, як і раніше, добре працюють, але відкритий світ одноманітний і набитий нудними активностями. У завдань відсутня навіть найменша постановка, а сюжет лише намагається абияк доповнити історію Halo 5. Без мультиплеєра перемога Infinite була б під питанням, адже неподалік від неї розташувалася Far Cry 6.

Age of Empires IV — найкраща стратегія (46 %)

Гра Relic Entertainment майже розтоптала своїх конкурентів, але вони й виступали в іншій ваговій категорії. Жодна зі стратегій цього року не могла зрівнятися з популярністю бренду Age of Empires, хоча тут справа не тільки в імені. Четверта частина вийшла справді гідним спадкоємцем франшизи. Вона представила цікаві сюжетні кампанії із заставками та закадровим оповідачем, відзначилася фракціями з унікальними геймплейними особливостями та блиснула якісною графікою.

Змагальний мультиплеєр теж натхненний попередниками. Гравці повинні враховувати особливості своєї держави та розуміти, як ефективно використати їх проти ворога. В цілому Age of Empires IV відчувається дорогою і вивіреною стратегією, а саме цього не вистачало фанатам жанру.

Tales of Arise — найкраща RPG/JRPG (30%)

Цього року на терені рольових ігор тільки перекотиполе повільно рухається туди-сюди. Серед гідних претендентів на звання найкращого проекту в жанрі була лише друга Pathfinder, тож ми вирішили додати сюди JRPG. Результат виявився передбачуваним — Tales of Arise стала лідером у номінації.

Гра і справді вийшла чудовою — з глибокою бойовою системою, масштабним закрученим сюжетом і детально прописаними персонажами, між якими формуються різні стосунки. А за окремими конфліктами у проекті спостерігаєш зі зчепленими від хвилювання кулаками. І якщо Tales of Arise вдається досягти такого ефекту, вона не дарма стала переможцем. Навіть серед відоміших конкурентів гра Bandai Namco напевно не загубилася б.

Psychonauts 2 — найкращий платформер (48 %)

Оскільки Nintendo Switch та її ексклюзиви не особливо популярні в Україні, Metroid Dread програла боротьбу Psychonauts 2, причому з серйозним відривом. Але взагалі, продовження пригод Разпутіна Аквато виглядає гідно навіть на тлі гучного конкурента. Сюжет сиквела рясніє гумором і зачіпає важливі теми, над якими можна довго розмірковувати.

Бойові сцени вийшли різноманітними, а платформінг радує винахідливістю. Просторові задачі намагаються кидати виклик, постійно вводять нові механіки і часом змушують діяти незвичайно навіть за мірками всесвіту Psychonauts. Тому Metroid Dread зазнала гідної поразки, адже вона поступилася потужному конкуренту.

Marvel's Guardians of the Galaxy — найкраща пригодницька гра (30%)

У цій номінації Marvel's Guardians of the Galaxy обійшла It Takes Two лише на один голос. Але ми раді, що перемогли саме "Вартові Галактики". Гра дійсно відчувається насиченою пригодою на задвірках всесвіту. Вона ставить у центрі розповіді космічних авантюристів і показує, як ці унікальні персонажі стають згуртованою командою та спільно долають різні труднощі.

Все це доповнюється шикарним гумором та конфліктом із серйозною організацією – Церквою Всесвітньої Істини. Суміш вищезгаданих елементів вийшла дуже свіжою. При проходженні Marvel's Guardians of the Galaxy хочеться постійно рухатися вперед і спостерігати за новими колотнечами за участю Вартових. І навіть деякі недоліки в геймплеї не псують загальних вражень від гри.

Valheim — найкраща інді-гра (46%)

Причини перемоги Valheim загалом зрозумілі. Незважаючи на реліз у ранньому доступі Steam, у грі вже є багато контенту. Вона також постійно оновлюється з огляду на відгуки користувачів. Розробники йдуть на контакт та намагаються виконувати побажання аудиторії. Другий важливий момент — геймплейна концепція. У Valheim реалізовано багато механік — будівництво, битви, видобуток ресурсів, дослідження світу тощо. Але вони зроблені максимально зручними для користувачів.

Гра не прагне карати за невдачі, як інші симулятори виживання. Вона, навпаки, мотивує вивчати оточення, а після поразки підштовхує до нових спроб досягти цілі. Та й приємна графіка з невисокими системними вимогами відіграли свою роль. Завдяки вищезазначеним факторам Valheim привабила велику та віддану аудиторію, яка продовжує розважатися у проекті.

Sherlock Holmes Chapter One — гра з найкращим сюжетом (23 %)

А ось і один із головних сюрпризів голосування. Український детектив Sherlock Holmes Chapter One обігнав Marvel's Guardians of the Galaxy лише на один відсоток і вирвав перемогу. Сюжет у проекті будується за звичною для серії схемою — є наскрізна лінія з розслідуванням смерті матері Холмса і окремі справи, які дозволяють добувати важливі докази.

Злочини, що входять до основної історії, неймовірно захоплюють. Вони розкриваються дуже повільно і часто змушують гравця змінювати свою думку. Багатошарова подача разом із незвичайними умовами роблять сюжетні розслідування справді неймовірними. А якщо додати сюди геймплей, який справді перетворює користувача на детектива, то вийде добротний коктейль. Такий випиваєш залпом і одразу просиш повторити.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — розчарування року (53%)

У багатьох користувачів GTA III, Vice City та San Andreas — це улюблені частини серії. Вони нагадують про часи, коли вільних вечорів було більше, турбот — менше, а ігри — краще. Фанати сподівалися, що Grand Theft Auto: The Trilogy поверне ностальгічні почуття, та ще й у красивій обгортці. А вона взяла та й змила всі надії в унітаз.

На релізі збірка ремастерів виявилася жахливою сукупністю багів і огидних графічних рішень. Недоліки проекту можна перераховувати майже нескінченно, але краще просто подивитися на понівечену модель Кенді Сакс. Її зовнішній вигляд — це втілення дна, яке пробила Grand Theft Auto: The Trilogy. Ми повністю згодні з вердиктом наших читачів: так споганити класику треба було ще постаратися.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — найочікуваніша гра 2022 року (45%)

А хіба хтось сумнівався? S.T.A.L.K.E.R. — одна з найпопулярніших і найвідоміших франшиз на теренах України. Її продовжують любити та цінувати, хоча з моменту релізу останньої частини, Call of Pripyat, минуло дванадцять років. І ось GSC Game World готується випустити повноцінний сиквел, та не аби який. Вона обіцяє масштабний відкритий світ, варіативний сюжет із купою моральних дилем, покращений штучний інтелект та продумані механіки виживання.

Вимальовується справжня гра мрії, в якій захочеться зависнути на сто, двісті чи навіть п'ятсот годин. Тепер головне, щоб GSC не підвела з реалізацією. На папері все виглядає чудово, проте великої геймплейної демонстрації S.T.A.L.K.E.R. 2 аудиторія все ще не бачила.

Resident Evil Village — найкращий хорор (77%) та гра року (23%)

Домінування Resident Evil Village серед хорорів було передбачуваним. Популярність бренду, високий бюджет та загальна якість у сукупності перетворюються на каток, який переїжджає конкурентів. А ось визнання її найкращою грою 2021 року стало несподіванкою. Проект вийшов ще навесні і міг легко загубитися серед осінніх релізів, але, мабуть, він подарував нашим читачам найбільше яскравих емоцій.

Village і справді варта головного призу, адже це відмінний хорор з великою різноманітністю епізодів. Геймплей у грі бере найкраще від четвертої та сьомої частин серії. Розробники подбали про крутих ворогів, персонажів, які запам'ятовуються, напружені битви з босами і захоплюючі головоломки. А ще в проекті є по-справжньому страшні моменти, від яких на спині з'являються струмки холодного поту. Залишається тільки привітати Capcom і побажати їй не зменшувати обертів.

Назар Степорук