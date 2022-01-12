ЕМА рекомендує замість цього залишати більше часу між програмами ревакцинації та прив’язувати їх до початку холодного сезону в кожній країні.

Регулятор Євросоюзу попередив, що часті ревакцинації від коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему людини.

За даними Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему і втомити людей, пише Bloomberg.

Агентство рекомендує замість цього залишати більше часу між програмами ревакцинації та прив’язувати їх до початку холодного сезону в кожній країні.

"Бустери можна зробити один раз, можливо двічі, але це не те, що потрібно повторювати постійно", – сказав Марко Кавалері, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA.

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"Нам потрібно подумати про те, як ми можемо перейти від поточної пандемії до більш ендемічної", - зазначив він.

ЕМА зробило цю заяву на тлі стрімкого поширення штаму "Омікрон", через яке деякі країни почали швидко запроваджувати ревакцинації для захисту від цього варіанту коронавірусу.

Крім цього, регулятор ЄС також заявив, що пероральні та внутрішньовенні противірусні препарати, такі як "Паксловід" і "Ремдесивір", зберігають свою ефективність проти "Омікрону". Агентство повідомило, що затвердити нову вакцину від певного варіанту коронавірусу зможе не раніше квітня, оскільки процес займає близько трьох-чотирьох місяців. Деякі з найбільших у світі виробників вакцин заявили, що вони розглядають виробництво вакцин, які можуть бути спрямовані на нові варіанти.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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