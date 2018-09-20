У прокуратурі прокоментували обшуки у Державному експертному центрі МОЗ

Про намагання правоохоронців вилучити сервер, на якому розміщено, серед іншого, й персональні дані пацієнтів, раніше заявила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У столичній прокуратурі заявляють, що не вилучали сервери під час обшуків в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, обшук проводився в рамках слідства у кримінальному провадженні щодо можливого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі та використання ДП «Державний експертний центр» програмного забезпечення для обліку хворих на цукровий діабет.

У прокуратурі уточнили, що мета обшуку – вилучення копії відповідної комп’ютерної програми для подальшого проведення судової експертизи.

"Наголошуємо, що прокурором та слідчим у кримінальному провадженні будь-які дії щодо вилучення серверів з реєстром пацієнтів, що може спричинити призупинення його роботи, не здійснюється", - заявили в прокуратурі.

Також у прокуратурі зазначили, що IT-фахівці мають коректно скопіювати відповідну комп’ютерну програму та унеможливити виток конфіденційної інформації щодо пацієнтів, і закликали керівництво Центру добровільно видати ключі доступу до програмного забезпечення.

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"Усвідомлюючи необхідність збереження лікарської таємниці та конфіденційних даних про пацієнтів, закликаємо керівництво Державного підприємства до співпраці зі слідством шляхом добровільного надання ключів доступу до програмного забезпечення з метою його коректного копіювання з подальшим видаленням у присутності службових осіб ДП персональних даних пацієнтів", - наголосили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ заявили, що правоохоронні органи проводять обшуки в Державному експертному центрі та намагаються вилучити сервер, на якому, серед іншого, розміщено Реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії.

За даними МОЗ, станом на 1 вересня у Реєстрі містяться персональні дані 1531 лікаря, 187 тис. 575 хворих, які за 8 місяців 2018 року отримали препаратів інсуліну на загальну суму понад 655 млн грн.

"Будь-які перерви в роботі серверу можуть призвести до призупинення роботи Реєстру і, відповідно, до перерв у забезпеченні пацієнтів препаратами інсуліну", - наголосили у відомстві. У зв'язку з цим у МОЗ заявили, що вживають заходів для уникнення збоїв у роботі реєстру.