49% респондентів вважають заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, оптимальними. 29% вважають їх надто м’якими, 9% - навпаки надто жорсткими.

59% українців часто слідкують за новинами про коронавірус.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

21% опитаних інколи слідкують за новинами про коронавірус, 11% - рідко, 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

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Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки. У порівнянні з початком листопада, кількість респондентів, які активно слідкують за новинами про коронавірус скоротилась з 65 до 59%, також це менше, ніж було у квітні, під час першого локдауну.

Водночас, опитування показало, що 49% респондентів вважають заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, оптимальними. 29% вважають їх надто м’якими, 9% - навпаки надто жорсткими.

«82% вважають, що зараз Україні більше не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. 10% - що не вистачає більше свобод, навіть якщо це зменшить порядок. За останні 3 роки запит на порядок досить зріс (з 63 до 82%)», - йдеться у результатах дослідження.

45% українців переконані, що офіційна статистика щодо масштабів коронавірусу у країні применшена. 31% навпаки вважають, що ця інформація є перебільшеною, і лише 15% переконані, що вона об’єктивна. Порівняно з березнем кількість тих, хто вважає статистику щодо коронавірусу перебільшеною, зросла втричі (з 11 до 31%). Частіше вважають статистику перебільшеною молодь, а також ті, хто рідко відслідковують новини про коронавірус.

Крім того, 36% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% - не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я задоволені 29%, не задоволені - 67%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені - 61%, не змогли оцінити - 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (71%) та Верховної ради (77%).

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 12-14 грудня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Результати інших опитувань:

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Автор: Леся Лещенко