Дослідження підкреслює важливість обговорення питань здоров'я з партнерами та використання взаємного впливу та загальних підходів для кращого лікування гіпертонії.

Згідно з новим дослідженням, якщо ваша друга половинка має високий кров'яний тиск, є ймовірність, що він також підвищений і у вас.

Високий кров'яний тиск або гіпертонія часто називають "тихими вбивцями", тому що часто немає очевидних симптомів, які сигналізують про те, що щось не так, пише Health.

Нове дослідження було спрямовано на те, щоб визначити, чи поділяють подружні пари, які, як правило, мають однакові інтереси, умови життя, спосіб життя та показники здоров'я, високий кров'яний тиск.

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Співавтор дослідження Чихуа Лі пояснив, що, якщо у чоловіка підвищений кров'яний тиск, то, швидше за все, і в дружини він теж такий.

Автори дослідження вказали, що знання поширеності високого кров'яного тиску серед пар є перспективною можливістю розробити заходи для лікування захворювання. Наприклад, як подружні стосунки можуть вплинути на ризик гіпертонії, а також як пари можуть зменшити цей ризик разом.

"Наше дослідження підкреслює важливість обговорення питань здоров'я з партнерами та використання взаємного впливу та загальних підходів для кращого лікування гіпертонії", - сказав Лі.

Елізабет Клодас, доктор медичних наук зазначила, що її не здивували результати дослідження. "Значна частина гіпертонії обумовлена факторами способу життя, включаючи куріння, малорухливий спосіб життя, зайву вагу, невідновлювальний сон, стрес, споживання кофеїну, вживання алкоголю та продуктів з високим вмістом натрію", - сказала вона.

Що таке гіпертонія

За даними ВООЗ, майже половина дорослих, які страждають на гіпертонію, не знають, що вона у них є.

Гіпертонією страждають від 10 до 12 млн українців. Гіпертонія є поширеною хворобою, а її лікування може попередити ризик виникнення інфаркту або серцевої недостатності. Гіпертонія - це хвороба, яка полягає в завищеному артеріальному тиску: коли кров надмірно тисне на стінки артерій зсередини.

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