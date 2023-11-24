Спеціаліст розповів, де саме повинен знаходиться манжет при вимірюванні тиску.

Лікар назвав сім правил для точного вимірювання артеріального тиску у домашніх умовах.

Вимірювання артеріального тиску раніше вважалися "точними" тільки в тому випадку, якщо його проводив лікар, але зараз це не так, оскільки є підстави вважати, що вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах теж точні. Однак для точного вимірювання тиску необхідно дотримуватися деяких правил, пише Hindustantimes.

Лікар Каушал Чатрапаті назвав ці правила. Перше з них - розміщення манжета. Він повинен бути встановлений безпосередньо над ліктем і щільно прилягати. Між манжетом і рукою не повинно бути одягу.

Відео дня

2. Вимірюйте артеріальний тиск щодня в один і той же час. Наприклад, ранок, день і вечір.

3. Враховуйте фактори, специфічні для інструменту та пацієнта. Це дуже важливо, оскільки занадто тугі манжети завищують, а вільні манжети недооцінюють артеріальний тиск.

4. Поза сидячи: сядьте, міцно підтримуючи спину і ступні на підлозі. Ноги не слід схрещувати. Плече повинно знаходитися на рівні серця і підтримуватися твердою плоскою поверхнею, наприклад столом.

5. Якщо артеріальний тиск перевищує 180/120, виміряйте ще раз через 5 хвилин. Якщо показання постійно високі, зателефонуйте в службу невідкладної допомоги найближчої лікарні і пройдіть обстеження. Можливо, у вас гіпертонічний криз.

6. Умови вимірювання тиску: за 30 хвилин до вимірювання артеріального тиску не слід пити, їсти, палити або займатися спортом. Сечовий міхур повинен бути порожнім.

7. Щоразу знімайте кілька показань і записуйте їх. Потім візьміть їх із собою на прийом до лікаря.

Інші новини про артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск можна знизити, дотримуючись принципів здорового харчування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 30 років число гіпертоніків серед дорослих (30-79 років) подвоїлася – тепер їх 1,28 млрд. При цьому майже половина цих людей не підозрюють, що у них підвищений тиск.

Часто для того, щоб уникнути підвищеного тиску, досить підтримувати вагу в нормі, займатися спортом, відмовитися від тютюну і спиртного.

Вас також можуть зацікавити новини: