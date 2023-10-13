У доповіді прогнозується 50-відсотковий стрибок смертності в усьому світі, якщо фактори ризику, такі як ожиріння, діабет і високий кров'яний тиск, залишаться без уваги.

Згідно з новим дослідженням, кількість людей, які помирають від інсульту в усьому світі, зросте на 50% до 2050 року, якщо не буде вжито термінових заходів для усунення факторів ризику. Інсульт є другою провідною причиною смерті, третьою провідною причиною інвалідності та провідною причиною деменції в усьому світі.

У доповіді Всесвітньої організації з боротьби з інсультом і Комісією з неврології журналу Lancet прогнозується, що число людей, які помирають від інсульту в усьому світі, зросте з приблизно 6,6 мільйона на рік сьогодні до 9,7 мільйона до 2050 року. Про це пише Telegraph.

"Інсульт завдає величезної шкоди населенню світу, призводячи до смерті та постійної інвалідності мільйонів людей щороку і обходячись в мільярди доларів", - сказав співавтор доповіді, доктор Валерій Фейгін із Оклендського технологічного університету.

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Кількість людей, які постраждали від інсульту, включаючи тих, хто помирає або залишається інвалідом, за останні 30 років майже подвоїлася. У доповіді також вказується на "тривожне" зростання захворюваності інсультом серед людей у віці до 55 років.

Захворюваність інсультом зростає через різке збільшення ризиків, пов'язаних зі способом життя, у всьому світі.

"Катастрофічні" наслідки

Куріння, малорухливий спосіб життя, вживання алкоголю та нездорової їжі призвели до різкого збільшення таких станів, як ожиріння, діабет, високий кров'яний тиск та хвороби серця.

Усе це, в свою чергу, є основним фактором ризику інсульту.

"Більшість з нас могли б скоротити кількість часу, який ми проводимо сидячи, збільшити фізичну активність і поліпшити своє харчування під час роботи, і це може бути тим важливіше, чим більше часу ми проводимо на роботі", - сказав Тім Чіко, консультант-кардіолог з Університету Шеффілда.

Зростання захворюваності на неінфекційні хвороби у світі, включаючи інсульт, значною мірою спричинене глобальною кризою ожиріння.

Дослідження показують, що мільйони людей середнього віку, котрі мають надлишкову вагу та навіть злегка підвищений кров'яний тиск або рівень холестерину, приблизно на третину частіше вмирають передчасно.

Висновки звіту були отримані на основі аналізу інтерв'ю з 12 експертами з інсульту з шести країн з високим рівнем доходу і шести країн з низьким і середнім рівнем доходу.

У доповіді йдеться, що більша частина прогнозованих випадків смерті від інсульту (91%) відбудеться в країнах із низьким і середнім рівнем доходів.

Вплив є не тільки людським, а й економічним. Загальна вартість інсульту збільшиться з $891 млрд на рік у 2017 році до $2,31 трлн до 2050 року, причому основна частина тягаря відчуватиметься в Африці та Азії.

"Прогалини в наданні послуг по боротьбі з інсультом у всьому світі катастрофічні. Нам потрібні кардинальні поліпшення сьогодні, а не через 10 років", - сказала доктор Шейла Мартінс, президент Всесвітньої організації по боротьбі з інсультом.

Хороша новина полягає в тому, що інсульту можна запобігти за умови правильного втручання та лікування.

Звіт закликає уряди, міністерства охорони здоров'я країн та інші зацікавлені сторони застосовувати стратегії з акцентом на "зміну способу життя" та підтримку доступу до доступних ліків для лікування гіпертонії та подібних розладів.

"Інвестиції в науково обґрунтовані заходи щодо зменшення глобального тягаря інсульту принесуть переваги, які виходять далеко за рамки лише охорони здоров'я. Окрім надання медичних та економічних переваг, пов'язаних з інсультом, багато наших рекомендацій також сприятимуть зниженню рівня бідності й нерівності та стимулюватимуть місцеву економіку", - сказала співголова комісії, професор Майова О Оволабі з Університету Ібадану (Нігерія).

Інсульт - інші новини

Як повідомляв УНІАН, забруднення повітря неухильно стає однією з найбільших загроз здоров'ю серцево-судинної системи: на нього припадає близько 17% інсультів у всьому світі. Раніше дослідження встановили взаємозв'язок між довгостроковим впливом забрудненого повітря та ризиком інсульту.

Однак нещодавно вчені дійшли висновку, що навіть короткочасний вплив брудного повітря може значно збільшити ризик інсульту. Необхідні подальші дослідження щоб зрозуміти, чи є цей підвищений ризик постійним або тимчасовим після короткого відвідування забрудненої території.

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