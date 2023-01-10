Кількість хворих в Хенані становить близько 88,5 млн осіб і майже всі вони заразилися в останні дні.

У третій за чисельністю населення провінції Китаю - Хенані, за офіційними даними, на коронавірус захворіло майже 90% населення.

Як повідомила місцева влада, кількість хворих в Хенані складає майже 88,5 млн осіб, більшість з них інфікувалися останнім часом, передає Бі-бі-сі. При цьому пік захворюваності вже пройшов, оскільки хворих у лікарнях поступово стає менше.

Ці дані серйозно розходяться з офіційними, згідно з якими, після скасування політики "нульового ковіду", в країні, населення якої становить 1,4 млрд осіб, заразилися 120 тис., померли 30 осіб.

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Крім Хенаня про масові зараження повідомила влада великого портового міста Циндао. Перед Різдвом там повідомили, що кількість інфікованих збільшується на 500 тис.осіб в день, але ці цифри були відразу видалені.

Як зазначило видання, очікується, що ситуація з поширенням захворювання в країні серйозно погіршиться до кінця січня, коли китайці відзначатимуть Місячний Новий рік.

Ситуція з коронавірусом в Китаї

Спалах COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Після початку пандемії більшість країн закрили кордони і ввели жорсткі карантинні обмеження. До літа 2022 року майже всі вони були скасовані.

Однак Китай продовжував політику "нульового ковіду" і залишався закритим від зовнішнього світу. У листопаді 2022 року по Китаю прокотилася хвиля протестів через жорсткі карантинні обмеження. У підсумку з початку грудня Китай скасував майже всі внутрішні COVID-обмеження. А 8 січня 2023 року Китай відкрив кордони для іноземців.

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