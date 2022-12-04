В організації наголошують, що смертність від коронавірусу може зрости.

Наразі 90% населення світу має певний імунітет проти коронавірусу внаслідок подолання вірусу або вакцинації проти нього. Але, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), досі існує загроза появи нової небезпечної мутації.

"Ми набагато ближче до того, щоб сказати, що надзвичайна фаза пандемії закінчилася, але ми ще не там", - заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, пише The Guardian.

За його словами, прогалини у відстеженні інфікованих, тестуванні, секвенуванні геному вірусу та вакцинації досі створюють умови для появи нового штаму COVID-19, який може спричинити значну смертність.

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Коронавірус у світі: що відомо

Зазначимо, коронавірус набирає силу: у Китаї побито історичний COVID-рекорд. Так, 23 листопада 2022 року Китай повідомив про 31 тис. 656 нових випадків зараження COVID-19, з яких 4 тис. 10 були з вираженими симптомами, а 27 тис. 646 - безсимптомними.

Жителів Уханя закликали обмежитися пересуваннями від будинку до роботи, а в Пекіні закрили парки й музеї. А в Шанхаї люди, які приїжджають в це місто з інших регіонів, зобов'язані здати тест на коронавірус і провести три дні в ізоляції.

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