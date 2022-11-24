Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні склала 5 232.

23 листопада 2022 року Китай повідомив про 31 тис. 656 нових випадків зараження COVID-19, з яких 4 тис. 10 були з вираженими симптомами, а 27 тис. 646 - безсимптомними. Про це повідомила в четвер Національна комісія охорони здоров'я.

Цей показник став новим історичним рекордом за кількістю інфікованих за добу в країні. Перш максимальний приріст хворих COVID-19 в Китаї був зафіксований 14 квітня - понад 29 тисяч заражень за добу.

23 листопада від коронавірусу в КНР померла ще одна людина, загальна кількість смертей від коронавірусу в країні склала 5 232.

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Які обмеження діють зараз у містах Китаю

Жителів Уханя закликали обмежитися пересуваннями від будинку до роботи, а в Пекіні закрили парки й музеї, повідомляє Reuters.

А в Шанхаї люди, які приїжджають в це місто з інших регіонів, зобов'язані здати тест на коронавірус і провести три дні в ізоляції. Раніше місто розпорядилося закрити культурні та розважальні заклади в семи з 16 районів через коронавірус.

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