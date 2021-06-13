Шлюбне агентство vs інтернет. Чи легко сучасній людині знайти собі пару

Життя у смартфоні. В сучасному світі в телефонах ми працюємо, спілкуємося з друзями та, кажуть, навіть закохуємося. Чи справді можна знайти серйозні стосунки у мобільних додатках чи на сайтах знайомств? І що потрібно робити, аби не втрапити в халепу?

Сім’я Веселок знайомилися два рази - спочатку в додатку для знайомств, потім – наживо. Розповідають, що онлайн придивлялися до фото. «Пам’ятаю фото. Серйозний такий мужчина, в окулярах…», - каже ТСН.Тижню Ксюша Веселка.

А її чоловік Євген додає: «У мене перше враження – фото відповідають дійсності. Це реальна людина. Ніяких сюрпризів».

Їх випадкове спілкування призвело до весілля й народження дитини. Хоча років з десять тому такий метод знайомства вважали, як мінімум, недоречним, як максимум – небезпечним.

«Я подумала, що потрібне людне місце для побачення… І ми зустрілися в КПІ. Якщо що, можна було б кричати голосно, допомогли б», - розповідає ТСН.Тижню Ксюша Веселка.

«70% пар формується через соціальні мережі»

Насправді нині таке знайомство онлайн - значно популярніше за живу сваху. Згадайте, як давно ви самі знайомились на вулиці?

Психолог Аліна Сальнікова розповідає ТСН.Тижню, що «в реальності» знайомитись важче, адже люди бояться, що їм відмовлять.

«А якщо ти написав, а тобі не відповіли, або лайкнув, а тебе – ні, то це не дуже сильно б’є по самооцінці», - пояснює вона.

Тож, тепер в битву за кохання вступили електронні свахи. «Раніше знайомилися, в першу чергу, в церквах, університетах, офісах, потім - бари, ресторани. А зараз - це онлайн знайомства. Приблизно 70% пар формується через соціальні мережі. І лише 30% через реальні знайомства», - розповідає ТСН.Тижню Аліна Сальнікова.

Та причина не лише у страху, що відмовлять. За словами психолога, людям наразі дуже не вистачає часу на реальні знайомства, а також, банально, вибору. Адже, якщо у вас небагато знайомих, вам просто ніде буде знайти «свою» людину. «Онлайн ви не обмежені ні містом, ні країною, ні соціальним статусом, ні національністю», - каже Аліна Сальнікова.

Тож сьогодні свахи у смартфоні – прямі конкуренти традиційних шлюбних агентств.

«З появою мобільних додатків у мене поменшало клієнтів відсотків на 60», - розповідає ТСН.Тижню директор шлюбного агентства Наталія Коваль.

За її словами, в мобільних додатках діє кількісний підхід. Тобто можна щодня зустрічатися з різними людьми, ходити з ними на побачення. Однак серйозні стосунки в мобільному телефоні знайти важко, вважає вона: «Мобільні додатки, не будемо кривити душею, створені для короткочасних стосунків. Люди мають на меті просто випадковий секс. Мало хто йде у мобільні додатки, щоб побудувати сім’ю».

Інша справа – шлюбне агентство. За словами Наталії Коваль, заради створення сім’ї вони й існують. Тому, щоб знайти свою половинку, тут спочатку доведеться заповнити купу анкет.

«Ми даємо вісім анкет. Це приблизно 200 питань… Відсіюємо дівчат, які хочуть просто розважатися за рахунок чоловіків, відсіюємо дівчат, які емоційно нестабільні», - розповідає ТСН.Тижню Наталія Коваль.

Також в агентстві з вас візьмуть гроші. Це і заробіток, і перевірка ваших реальних намірів. Професійна сваха з чоловіків бере 15 тисяч гривень. З дівчат - усього півтори. Якщо ж побачення таки дійдуть до шлюбу – ще по 15 тисяч гривень з обох.

«До нас звертаються і українці, й іноземці. Просто українських чоловіків набагато менше. Нашим чоловікам шкода грошей на професійні послуги», - переконана директор шлюбного агентства.

Електронна сваха

Щоб перевірити роботу електронної свахи, реєструємось в мобільному додатку для знайомств. Це безкоштовно. Поради ТСН.Тижню напряму з Данії дає психолог Тетяна Громова-Годард. Там вона живе зі своїм коханим, з яким познайомилася… в мережі. І тепер успішно допомагає іншим влаштувати своє життя за допомогою інтернет-ресурсів.

«В процесі нашого спілкування склалося приблизно 50 пар», - розповідає вона.

Однак, за її словами, щоб дійти успіху, треба точно знати, якого партнера шукаєте. Найкраще обирати групи за інтересами в соцмережах, але згодяться й сайти для знайомств, і мобільні додатки.

Аби привернути увагу, в анкеті варто зосередитись на своїх сильних сторонах, а також обрати «правильні» фотографії. «Бажано, зі щирою посмішкою. Люди дуже звертають увагу на енергетику», - каже Тетяна Громова-Годард.

Далі – пошуки.

«Чоловікам подобається майже 60% жінок. А жінкам всього 6%. Тобто, можна сказати, що жінки більш вибагливі до своїх очікувань, до партнера. Тому їм важче знайти того судженого»,- каже психолог Аліна Сальнікова.

Кохання в мережі

Нарешті, після теоретичної частини переходимо до практичної.

Загалом, аби організувати побачення, шлюбному агентству потрібно не менше трьох місяців в холодну пору року. Влітку ж у них сезон.

ТСН.Тижню пощастило. Адже вже за тиждень після нашого знайомства зі свахою Наталією Коваль, вирушаємо на перше побачення.

«Обрала вам парубка, який дещо старше, ніж ви просили. Але інтелектуальні, емоційні якості характеру, цінності у вас збігаються. І через те, що у вас нема ніякого досвіду спілкування з іноземними чоловіками, пропоную дуже хороший варіант», - розповідає ТСН.Тижню Наталія.

«Дуже хороший варіант» - це 47-річний професор фізики Рене. Він грає на гітарі та мріє про одруження та дітей. Чоловік розповідає ТСН.Тижню, що шукає супутницю в Україні, тому що не сходиться з американськими дівчатами. «Вони дуже хороші люди, але ми різні. У мене більш традиційні погляди… І ось, я тут»,- каже він.

Що ж до електронної свахи, поки ми зустрічаємось з Рене, вона теж працює. За два тижні в популярному додатку для знайомств у нас купа лайків, десятки чатів, години листування. Щоправда, серед них є чимало непристойних і нахабних пропозицій.

«Від деяких я була в шоці! – ділиться враженнями кореспондентка ТСН.Тижня Ніна Грушецька. - До цього треба бути готовим. Але купа людей виявили цілком здоровий інтерес до спілкування».

Один з таких - бородань Дмитро. У нього свій відеопродакшн, він любить подорожувати і спорт. Домовляємося з ним про зустріч у центрі столиці. І… починається все не так романтично, як очікувалось - Дмитро спізнився.

«Я спізнився на своє щастя. Привіт!», - каже чоловік.

Деталі на таких зустрічах справді важливі. Адже, на відміну від свах справжніх, його анкету ніхто не перевіряв. Звичайно, ви вже перечитали все, що могли, на його сторінці Але крім фото, яке має збігтися з реальною людиною, спробуйте дізнатись про його життя ще щось важливе.

«Порядній людині немає чого приховувати. Чоловік має приїхати першим. На своїй території подивитесь, як він поводиться», - каже ТСН.Тижню психолог Тетяна Говард.

Погода прекрасна, тому ми з Дмитром вирішили прогулятись і випити кави.

«Я б рекомендував тобі замовити фотосесію й викласти фото, яка ти справжня. Ти в житті набагато краща, ніж на фотографіях», - каже чоловік.

Сам він в мобільному додатку вже кілька місяців. Розповідає, що зареєструвався, бо на знайомства в реальному житті просто немає часу. А на що звертає уваги, коли свайпає кандидаток в даму серця?

«Мені здалося, у твоїх очах – творча глибина. Гарна посмішка… Мені здалося, що ти – приємна людина. І сьогодні це підтвердилось», - ділиться враженнями Дмитро.

…Обидва чоловіки після наших коротких побачень запропонували продовжити знайомство. І з власного досвіду тепер можемо сказати, що такі знайомства (хоч у мобільному телефоні, хоч через шлюбне агентство), як мінімум, це цікаво й весело.

Ніна Грушецька, Олександр Ребенчук, Іван Головач

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