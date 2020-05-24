Тася Осадча: Еволюційно склалося так, що, захищаючись та рятуючи життя, ми не відчуваємо потреби розмножуватися. Організм піклується про виживання, і йому не до сексу

Падіння лібідо під час пандемії та карантинних обмежень – поширена історія в усьому світі. Це доводять безліч публікацій у світових ЗМІ. Відомі причини зниження сексуального бажання – поганий сон, харчування, розлад гормонів. Чи є для цього причини, обумовлені саме пандемією та карантином?

Можна виділити декілька причин. Перша – це зниження лібідо через тривалий стрес. Варіацій факторів стресу наразі багато, хтось не може матеріально опанувати ситуацію, хтось погано адаптується до обмежень пересування.

Зауважу, що сам по собі стрес - це не добре і не погано, це просто вихід за межі звичайної адаптації. Але можна виділити дистрес, який, як правило, містить негативний емоційний компонент. І стрес - так званий позитивний стрес. З точки зору фізіології, це ідентичні біохімічні реакції. Під час стресу включається симпатична нервова система, яка готує нас до сценарію - бий, тікай чи завмри. Еволюційно склалося так, що, захищаючись та рятуючи життя, ми не відчуваємо потреби розмножуватися. Організм піклується про виживання (базовий інстинкт) і йому не до сексу.

По-друге, наше лібідо і взагалі фізичне самопочуття напряму залежить від фізичної активності. Фізична активність дорівнює активації певних процесів у нервовій і гуморальній системі. В тому числі, вироблення тестостерону, який відповідає за збудження, як у чоловіків, так і у жінок. Якщо фізична активність різко впала, бо ми на карантині просто лежимо на дивані, - тестостерону менше, знижується здатність взагалі рухатися. А статевий акт є енерговитратним заняттям для організму та потребує певного рівня готовності м’язової, серцево-судинної систем.

Також через карантин ми не отримували достатню кількість сонячного світла. А дефіцит вітаміну D впливає, в тому числі, на лібідо. Можлива навіть еректильна дисфункція.

Якщо говорити про зниження лібідо в парі, то варто згадати ще одну групу факторів. Мова йде про сім'ї, в яких давно не все гаразд. До карантину люди втікати на роботу чи до друзів, фактично, не зустрічаючись с партнером. Залишившись вдома разом, втекти складніше, і порушення в сексуальній сфері проявляються найпершими.

Поясните детальніше?

Наприклад, в сім'ї прийнято замовчувати проблеми. Люди керуються принципом - головне, щоб без сварок. Це може працювати довго, але внутрішнє роздратування накопичується. І якщо на раціональному рівні людина може себе переконувати, що все у них гаразд, то зробити це на тілесному рівні складніше.

Через вчасно не висловлені непорозуміння може виникнути реакція тілесного роздратування, коли навіть дотик партнера викликає огиду. Людина не може зрозуміти причину, адже переконує себе: «У нас все добре». Може почати інтерпретувати це зниженням лібідо, а, по суті, це небажання займатися сексом саме з цим партнером через накопичене невдоволення.

Що порадите тим, хто відчуває зниження сексуального потягу до партнера та хвилюється, що бажання не повернеться?

За переказами, на перстні царя Соломона був напис: «Все минає». Якщо немає проблем зі здоров’ям (бо на порушення лібідо також впливають багато патологій, наприклад, проблеми зі щитоподібною залозою), то з часом все повернеться.

Коли говоримо про сформовану пару, треба пам'ятати, що статевий акт - лише одна з форм прояву любові та лібідо. Є багато всього, починаючи від дотиків, компліментів, приємних подарунків, душевних розмов. Все це - прояви здорової сексуальності здорової дорослої людини. Ми можемо їх недооцінювати, але без них статевий акт буде не настільки емоційно-забарвленим.

Зауважу, що для збудження жінки психологічний компонент відіграє ключову роль. Так склалося природно, що для чоловіка статевий акт починається від моменту збудження. А в жінки є більш глибокий та фундаментальний етап психологічної підготовки. У жінки секс починається в голові ще зранку, коли чоловік навіть про це не думає.

Якщо обидва в парі зацікавлені в якості стосунків, то, за умови зниженого лібідо, платонічний та романтичний компоненти (а вже далі - еротичний) можуть відігравати ключову роль. Цей «вогник» важливо підтримувати, бо збудження, оргазм і все, що пов'язано з ними - це умовно-рефлекторна дія. Коли людина тривалий час не тренує, не повторює будь-який рефлекс, він закономірно знижується. Так, не назавжди. Але, щоб не починати з нуля, краще знаходити доступні і комфортні на цьому етапі для обох партнерів форми реалізації сексуального бажання.

Чи допоможе підвищити лібідо введення в сексуальне життя нових практик для партнерів?

Все, що підходить для конкретної пари і не шкодить третім особам, це добре. Якщо кожен з партнерів зацікавлений в нових практиках, іграшках, безумовно, це може покращити ситуацію з лібідо та сексуальним життям. Але, якщо хтось із партнерів відчуває щодо того сором, огиду чи страх, ефект може бути протилежний. Є ризик ще більше лібідо прибити.

Тоді порадьте читачам, як нормалізувати ситуацію зі зниженим лібідо?

Насамперед, якщо немає проблем зі здоров’ям, раджу не панікувати. Є абсолютно нормальні періоди ситуативного зниження лібідо. Жінкам це більш знайомо по різних фазах менструального циклу. В одну фазу бажання таке сильне, що ви ладні хоч посеред вулиці зайнятися сексом. А в інший період хочеться тільки обіймів і нічого більше. І це нормально. Між іншим, лібідо чоловіка теж має певні коливання, хоча й не настільки виражені. Це залежить від чоловічого тестостеронового циклу (його тривалість, в середньому, 31 день). Плюс, в різні періоди життя лібідо теж різне. Якщо людина перевтомлена, лібідо в неї теж буде знижене, тому важливо відпочити та відновитися.

Тобто, якщо ситуація не є патологічною, це не захворювання і не ілюстрація дисгармонії в парі, а реакція на реальність - дайте собі час прийти в норму. Тоді лібідо повернеться саме по собі.

Свіже повітря, до речі, на користь. А оскільки ми вже можемо гуляти в парках, раджу більше ходити. Це сприяє зниженню гормонів стресу, покращенню кровообігу, тонусу м'язів та судин. Дотримуйтесь базових правил здорового харчування, без фанатизму. В раціоні має бути достатньо зелених овочів та листової зелені, білку, в тому числі, рослинного, і правильних жирів. Також треба врегулювати режим сну. З цим на карантині тотальні проблеми, насправді. Бачу це по клієнтах. Люди цілими сім'ями навіть з дітьми лягають спати о третій чи п'ятій годині ранку. Людина в тривозі, порушення сну, стрес росте, яке там лібідо…

До речі, а чи треба чоловікам самодіагностувати свій тестостероновий цикл, про який ви згадували?

Жодної необхідності немає. Це був факт із категорії «цікаво знати».

Натикалася в мережі на коментарі про знижене лібідо, де жінки писали, що не відчувають себе сексуальними. Мовляв, в салоні не була, сиджу вдома в брудній піжамі, мене не захочуть… Як впоратися з цими почуттями?

Поняття сексуальність дуже персоніфіковане. Те, що одна людина вважає неймовірно сексуальним у собі або у партнерові, може взагалі не працювати з іншою людиною. Це ніби банальні речі.

Також є поняття конвенційна краса або конвенційна сексуальність – загальноприйняті стандарти чоловічої і жіночої зовнішності, які формуються під впливом історичних, культурних і соціальних факторів. По суті, це передбачає, що якщо людина відповідає стандартам – її захочуть. Ні – то ні. Але постає питання, хто саме має захотіти чи не захотіти? Чи збігається це з реальним партнером? Невже, не пофарбувавши коріння волосся, я перестану бути сексуальною? Для кого та чому? Чесно кажучи, не чула про жоден випадок, щоб приводом для відмови в сексі стали неголені ноги або немите волосся.

Як приклад, історія розлученої матері трьох дітей, яка страшенно соромиться розтяжок на животі. Вона тривалий час не могла роздягнутися перед новим партнером через своє переконання, що розтяжки – це не сексуально. Мовляв, побачить її оголеною та втратить бажання. Через певний час жінка наважується про це запитати партнера, і виявляється, що, по-перше, він взагалі їх не помічав. Бо дивиться на неї всю, а не на розтяжки на животі. По-друге, чоловік навіть не зрозумів суті запитання і як розтяжки можуть впливати на його почуття.

Тобто, насамперед, треба розібратися з власним розумінням своєї сексуальності. Що саме вам потрібно, щоб почуватися сексуальною. Після народження другої дитини Гвен Стефані розповідала в інтерв'ю, що вдома фарбує губи червоною помадою. Бо складно залишатися сексуальною, коли на тебе щойно хтось зригнув. А червона помада дає їй це відчуття жіночності.

Якщо я відчуваю себе «ніякою» з немитим волоссям, мабуть, треба взяти себе в руки і почати його мити. І через такі прості дії повернути собі відчуття сексуальності та привабливості у власних очах. Вже тоді я стаю більш готовою до взаємодії з партнером. Бо якщо сиджу та боюся, що він дивиться на моє немите волосся, навряд буду випромінювати сексуальність.

Що скажете людям, у яких через стрес сексуальне бажання, навпаки, виросло? Чи нормально це – через якісь карантинні обмеження хотіти сексу набагато більше, ніж раніше?

Є поняття індивідуальної реакції. Хтось на тлі стресу ладен з'їсти, що завгодно. А інший - взагалі не може їсти. Хтось - сильно худне, а хтось - поправляється. Як і будь-яка інша фізіологія організму, лібідо – це варіативна складова. Можна зрозуміти та знати свою фізіологію, спостерігаючи за собою.

Під час стресу важливо не ставитися до себе суворо, чого б це не стосувалося. Якщо на тлі стресу маю знижене лібідо - це нормально. Якщо моє бажання сексу підвищується і це не шкодить комусь іншому - це теж мій варіант норми. Коли прийде стан спокою, все вирівняється, ми можемо намагатися вносити корективи в наше лібідо чи харчування. Але в стані стресу будьте до себе достатньо ніжними та поблажливими.

Ірина Шевченко