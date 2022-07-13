У ВООЗ зазначили, що підвиди штаму "Омікрон" продовжують поширюватися і призводять до нових хвиль захворюваності, а рівень смертності від COVID-19 є "неприпустимо високий".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, оскільки пандемія коронавірусу ще не закінчилася, а підвиди "Омікрону" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Sky News.

Гебреєсус зазначив, що хоча уряди багатьох країн відмовилися від карантинних обмежень після успішного впровадження вакцин, але пандемія ще не закінчилася.

За його словами, підваріанти штаму "Омікрон" продовжують поширюватися і призводять до нових хвиль захворюваності, а рівень смертності від COVID-19 є "неприпустимо високий".

"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання на COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення кількості смертей", - заявив він.

Зокрема, у сусідній Польщі наразі спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус. Майже щодня в країні фіксують понад тисячу випадків, заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

"Цього тижня ми маємо ситуацію, коли більшість днів кількість зареєстрованих випадків перевищує тисячу. Ця кількість досліджень становить близько 6000. І зростання, яке ми спостерігаємо з тижня в тиждень, призвело до того, що показник R, тобто, коефіцієнт поширення коронавірусу зріс до рівня, близького до 1,5, що є одним із найвищих показників, які ми бачили за час пандемії", – сказав він.

За словами директора з вакцин Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері, новий підвид "Омікрону" BA.5 поширився у багатьох країнах, і Європі загрожує нова хвиля COVID-19. Він додав, що зростання захворюваності зумовлене вірусами BA.4 та BA.5.

Згідно з поточними прогнозами, ці підвиди стануть домінуючими у всіх європейських країнах і, можливо, витіснять усі інші штами до кінця липня.

Доктор Майкл Раян, виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій, заявив, що хвиля, яка зараз накриває Європу, може бути гіршою, аніж здається. Він зауважив, що недостатня кількість тестування може приховувати справжнє поширення пандемії.

Він додав, що у багатьох європейських країнах спостерігається збільшення кількості госпіталізацій. Разом з тим, не йдеться про лікування хворих у відділеннях інтенсивної терапії, тому вакцини, як і раніше, працюють дуже добре.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні ситуація з розповсюдженням COVID-19 стабільна, проте через низькі показники тестування виявляють дуже мало хворих.

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