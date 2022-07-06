За словами міністра охорони здоров'я, останні два місяці в Україні фіксується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готується до чергової хвилі COVID-19 у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності останнім часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу.

"Останні два місяці ми фіксуємо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Минулого тижня було зареєстровано 1018 випадків, а за тиждень до цього – 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%", – повідомив Ляшко.

Він додав, що така ж тенденція захворюваності зараз спостерігається і в європейських країнах.

"Сьогодні в Європі фіксується різкий стрибок порівняно з червнем і травнем. Майже вдвічі зросла кількість випадків. І потенційно ми готуємося до можливої нової хвилі зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, в тому числі готуємо для цього і систему охорони здоров’я", - зазначив Ляшко.

За його словами, Україна має препарати для лікування хворих на COVID-19, засоби індивідуального захисту, тест-систем для діагностики коронавірусної хвороби.

"Препарати розподілені по складах на території України для того, щоб у разі потреби доставляти їх до медзакладів", – зазначив Ляшко.

Він закликав українців переглянути свій вакцинальний статус, і в разі, якщо вони не робили друге щеплення чи бустерне, то зробити це при першій нагоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дозволили вводити вакцини проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб.

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