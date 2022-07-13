Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін вважає, що показники реального рівня захворюваності занижені щонайменше у 5-6 разів.

В Україні ситуація з розповсюдженням COVID-19 стабільна, проте через низькі показники тестування виявляють дуже мало хворих.

Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Україні ситуація з коронавірусом стабільна, проте є доволі низькі показники тестування, тому що люди доволі пізно звертаються по медичну допомогу та щодо тестування. Внаслідок цього за тиждень кількість госпіталізованих людей майже дорівнює кількості виявлених випадків. Тобто виявляються лише ті випадки, які з тяжким перебігом і потребують госпіталізації", - зазначив він.

Кузін підкреслив, що за минулий тиждень в Україні зареєстровано 1 тис. 056 нових випадків COVID-19, позаминулого - 1 тис. 106 випадків. Також фіксуються смертельні випадки - минулого тижня померло 19 осіб, в тому числі медичний працівник та дитина.

"Враховуючи те, що ми робимо щотижня майже 25 тис. тестів (експрес та ПЛР), то можна сказати, що показники реальної захворюваності занижені в декілька разів, щонайменше - у 5-6 разів", - додав заступник міністра.

Разом з тим, за словами Кузіна, у країнах Європейського Союзу найближчими тижнями можуть відновити масковий режим у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що у Європі виникла нова хвиля COVID-19, спричинена штамом "Омікрон" Міністерство охорони здоров'я України готується до неї.

Він нагадав, що традиційно хвиля коронавірусу у Європі за декілька тижнів "доходить" до України.

У МОЗ закликають громадян зробити щеплення від COVID-19.

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