Вимога носити маску в закритих приміщеннях на Кіпрі набуває чинності 8 липня 2022 року.

Влада Кіпру розпорядилася повторно ввести масочний режим для боротьби з COVID-19 через місяць після скасування цієї вимоги, оскільки кількість випадків зараження знову зросла.

Як заявив міністр охорони здоров'я Кіпру Міхаліс Хаджіпантела, вимога носити маску в закритих приміщеннях набуває чинності в п'ятницю, 8 липня 2022 року, пише Reuters.

Зазначається, що експерти в галузі охорони здоров'я рекомендували цей крок після хвилі заражень людей, які не вживали належних запобіжних заходів.

За тиждень, що закінчився 1 липня, на Кіпрі було зареєстровано 10 879 нових випадків зараження COVID-19 в порівнянні з 7 263 на попередньому тижні.

Проте влада країни запевняє, що ситуция з коронавірусом на даний момент під контролем.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2022 року Кіпр скасував ПЛР-тести для вакцинованих туристів, а з 1 червня в країні були скасовані будь-які інші карантинні обмеження, включаючи необхідність наявності сертифікатів вакцинації і носіння масок.

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