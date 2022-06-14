За словами фахівця, коронавірус нікуди не зник, а набув характеру сезонної інфекції.

COVID-19 під час військових дій в Україні нікуди не зник - він є, але просто набув характеру сезонної інфекції.

Про це повідомив імунолог Федір Лапій в ефірі інформаційного телемарафону.

"В попередні часи ми бачили зростання захворювання восени, наприкінці зими та на початку весни. Звичайно, завдяки літу та відкритому простору COVID-19 знижується. Але це не означає, що він зник та залишив нас в спокої", - зазначив фахівець.

Він додав, що саме тому всім дорослим та дітям старше 12 років потрібно пройти за можливості бустерну вакцинацію від COVID-19.

"Пройдіть ревакцинацію проти COVID-19. Якщо ви не отримали друге щеплення, незважаючи на те, скільки часу минуло з першого щеплення. Або, не зважаючи скільки часу пройшло з другого щеплення, і ви не отримали бустерну дозу. Пройдіть бустерне щеплення. Це важливо для всіх нас", - акцентував Лапій.

Він зауважив, що для дітей дуже важливим нині є захист проти поліомієліту, тому їм дуже важливо зробити необхідне щеплення.

"Тому що ми увійшли в 2022 рік, увійшли в широкомасштабну російську військову агресію зі спалахом поліомієліту. Вірус поліомієліту нікуди не зник з території України", - сказав Лапій.

За його словами, зважаючи на триваючі бойові дії в Україні, всі проблеми, які пов’язані з інфекційними хворобами, ще попереду.

"Всі жахи, що пов’язані з інфекційними хворобами, вони у нас ще попереду. Тому що вони починаються не одразу тоді, коли починається війна. Очікувати спалахів інфекційних хвороб можна і там, де люди найбільше контактують між собою і на окупованих територіях, де люди не мають доступу до медичної допомоги та гігієнічних засобів", - підсумував Лапій.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки в Україні та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників.

А Міжнародна наукова рада оприлюднила три сценарії пандемії COVID-19, які можуть відбутися до 2027 року.

Тим часом у світі перша країна ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою - рідкісним зоонозним вірусним захворюванням, яке передається людині від тварин, найбільш ймовірно - від гризунів і приматів. Вакцини або ліків проти мавпячої віспи не існує.

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