Повідомляється, що Ганц почувається добре.

Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів на коронавірус.

Як пише Times of Israel, чиновник отримав 4 дози вакцини проти COVID-19.

Повідомляється, що Ганц почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 дози вакцини від коронавірусу.

"Я почуваюсь добре, тому що я прищеплений. Будьте здорові, дотримуйтесь правил і йдіть та зробіть щеплення", – заявив Ганц.

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Наразі міністр працюватиме з дому, де перебуває на самоізоляції. Запевняють, що він зможе продовжувати роботу, де є все необхідне для цього.

Бустерна вакцинація в Ізраїлі

Ізраїль одним із перших у світі дозволив використовувати третю вакцину проти COVID-19.

Наприкінці грудня 2021 року у країні почали вводити бустерні дози вразливим групам населення, а пізніше почали пропонувати їх усім старше 60 років. Влада сподівається, що додаткові бустери зупинять хвилю інфекції, викликаної штамом Омікрон.

Крім того, днями уряд Ізраїлю ухвалив рішення відмовитися від запровадження локдаунів для боротьби з епідемією коронавірусу. Відтепер громадян Ізраїлю будуть посилено тестувати на COVID-19.

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