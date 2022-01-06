Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю професор Нахман Аш заявив 6 січня на брифінгу, що МОЗ рекомендував уряду повністю скасувати список "червоних" країн, в які заборонено виїжджати ізраїльтянам.
Про це повідомляє NEWSru.
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Таким чином, ОАЕ, США, Ефіопія, Великобританія, Танзанія, Мексика, Швейцарія і Туреччина, раніше вважалися "червоними", в ніч на 7 січня після затвердження рекомендацій МОЗ урядом перейдуть в категорію "помаранчевих" країн.
Дане рішення пов'язане зі зростанням захворюваності COVID-19 в Ізраїлі та з тим, що "імпорт" вірусу з-за кордону зараз відповідає менш ніж за 5% заражень.
Разом з тим Міністерство охорони здоров'я підкреслює, що не рекомендує ізраїльтянам виїжджати за кордон.
Згідно з новими правилами, щеплені або перехворіли ізраїльтяни після повернення з-за кордону повинні будуть перебувати на карантині тільки перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту, зробленого після прильоту в аеропорту імені Бен-Гуріона.
Ізраїль і вакцинація:
У листопаді 2021 року в країні почалася вакцинація дітей у віковій групі 5-11 років.
Станом на 3 січня 2022 року, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали майже 6 млн 576,5 тис.осіб (70% населення країни), другу дозу – майже 5 млн 929,6 тис. (64% населення країни). Понад 4 млн 262,8 тис.осіб щеплені третьою дозою (46% населення країни).
2 січня було оголошено про початок четвертого етапу вакцинації проти коронавірусу всіх громадян старше 60 років, якщо після третього щеплення пройшло більше півроку. Раніше четверту дозу вакцини почали отримувати медпрацівники.
3 січня 2022 року в Ізраїлі проти COVID-19 почали прищеплювати четвертою дозою вакцини.