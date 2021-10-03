Відтепер 2 млн вакцинованих можуть втратити свої сертифікати про щеплення, якщо не отримають третьої дози.

В Ізраїлі оголосили про обов’язковість бустерної дози вакцини від COVID-19.

Як повідомляє Daily Mail, ізраїльський уряд заборонив будь-кому, хто не отримав бустерної дози вакцини, перебувати у закритих приміщеннях, в тому числі в магазинах і барах.

Це означає, що майже два мільйони ізраїльтян втратять видані їм паспорти вакцинації протягом найближчих днів.

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Відвідувати магазини, ресторани, культурні заходи та спортзали зможуть лише ті, хто отримав три дози COVID-вакцини.

Десятки ізраїльтян влаштували демонстрації по всій країні на знак протесту проти нової системи "зелених перепусток".

Противники системи назвали цей крок формою примусової вакцинації.

В останні місяці в Ізраїлі зросла кількість нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 3 жовтня, понад 70 відсотків із 588 серйозних випадків у ізраїльських лікарнях стосувалися невакцинованих осіб, повідомляє міністерство охорони здоров’я країни.

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Автор: Тамара Отовська