Експрес-тести мають почати поширювати вже наступного тижня.

Ізраїльська влада збирається безкоштовно роздати 25-30 мільйонів наборів для експрес-тестування на коронавірус у домашніх умовах по всій країні.

Згідно з офіційною заявою, тести мають почати поширювати вже наступного тижня, пише The Times of Israel. Процес розділять на кілька етапів.

Під час першого етапу кожен учень отримає набір з шести тестів з можливістю повторної доставки.

Пенсійні установи отримають 2,5 мільйона, 450 тисяч передадуть нужденним сім'ям, а 350 тисяч - студентам коледжів та університетів.

Тести також нададуть основним галузям, критерії яких визначать Міністерства оборони та фінансів.

Читайте такожУкраїна не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби - МОЗРаніше цього тижня уряд оголосив, що обов'язковий період карантину для ізраїльтян, інфікованих COVID-19, скоротять з тижня до п'яти днів.

Щепленим людям, які інфіковані, але не мають симптомів, знадобляться два негативних тести на антиген - на четвертий і п'ятий день - щоб вийти з карантину. Невакциновані, які хворіють безсимптомно, повинні пройти тест на п'ятий день у спеціальній установі.

Ті, в кого все ще проявляються симптоми, повинні лишатися в ізоляції упродовж 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі заговорили про вакцинацію від COVID-19 дітей молодше п'яти років. Компанія-виробник вакцини ще проводить клінічні випробування.

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