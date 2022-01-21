Рекордні показники фіксують у різних країнах світу - від США до Індії.

Коронавірусний рекорд: за добу у світі виявили 3 551 856 COVID-випадків – найбільше за період пандемії.

За даними сайту Worldometers, зокрема в США – 692 320 випадків, у Франції - 425 183, в Індії – 344 859. Крім того, в Італії - 188 797 хворих, а в Бразилії – 168 060, Німеччині - понад 140 тис. хворих за добу.

Тим часом нижня палата парламенту Австрії проголосувала за закон про обов'язкову загальну вакцинацію від коронавірусу. Він набуде чинності від 4 лютого 2022-го. Крім того, за місяць невакцинованих почнуть штрафувати щонайменше на 600 євро. Водночас, аби стимулювати людей робити щеплення, австрійська влада напередодні запровадила національну лотерею. Кожен десятий квиток принесе власнику ваучер на 500 євро. На що їх можна буде витратити, в уряді поки не уточнили.

Станом на 20 січня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 29 місце у світі та 15 - серед країн Європи. Також Україна на 18 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 8 - серед європейських країн.

Нагадаємо, в Україні за останню добу коронавірус виявили у 20 156 осіб. Відомо, що серед пацієнтів 2 464 дитини та 429 медпрацівники. Також зафіксовано 150 летальних випадків, 4486 пацієнтів одужали. До лікарень госпіталізували 2 226 людей.

Зазначимо, що останніми днями в Україні зростає захворюваність на коронавірус, добовий показник перевищив 20 тисяч вперше з листопада 2021 року. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей.

Як повідомлялося, у ВООЗ не рекомендують країнам закривати кордони через штам коронавірусу "Омікрон", який наразі шириться світом. В організації кажуть, що це не запобігає поширенню COVID-19, натомість шкодить економіці держав. Радять також не вимагати підтвердження щеплення від коронавірусу як головної умови для в'їзду, адже вакцини нерівномірно розподіляються у світі.

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