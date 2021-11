Їсти та худнути цілком реально, головне - правильно скласти раціон і не переборщувати з розміром порцій.

Дієтологи з США назвали три сезонних продукти, які допоможуть схуднути та збагатять організм вітамінами. Осіння дієта тільки здається нудною та несмачною, адже зараз - саме час для деяких овочів і фруктів, які стануть відмінним доповненням до раціону.

Яблука для схуднення

В одному великому яблуці міститься 19% від щоденної норми клітковини, вживання такого сезонного смаколика допоможе позбутися від декількох зайвих кілограмів і позитивно позначиться на всьому організмі.

Для схуднення варто додавати яблука в салати з капустою і волоськими горіхами та навіть в бутерброд зі скибочками м'яса. Фрукт відмінно підкреслить смак і додасть незвичайний хрускіт. Також яблука можна використовувати як повноцінний перекус - замість мучного і снеків.

Гарбуз для схуднення

Гарбуз по праву вважається одним з найголовніших овочів осені. З ньогго можна робити гарніри, солодкі страви та прості корисні перекуси. Гарбуз багатий клітковиною, тому вживання такого овочу дозволяє зберігати ситість і менше переїдати.

Гарбуз можна запекти, зварити або протушкувати. Не менш важливе в гарбузі насіння - відмінна і корисна добавка до їжі, яка також допоможе схуднути. Ним можна посипати салати або додавати їх в смузі.

Брюссельська капуста - користь і вплив на зниження ваги

Хрестоцвіті овочі, іменовані брюссельською капустою, є ідеальною їжею для схуднення, вважають дієтологи. У цьому продукті багато клітковини, мало калорій, він відмінно поєднується з рибою або куркою.

Багато хто не любить брюссельську капусту і вважають її несмачною. Однак її можна готувати не тільки на пару. Продукт можна запекти, тоді він вразить навіть дуже прискіпливих гурманів. Брюссельська капуста - відмінна альтернатива картоплі. Вона втамовує голод і не стане причиною зайвих кілограмів.

