Якщо ви страждаєте високим рівнем холестерину, знайте, що стан можна покращити за допомогою дієти, додавши в раціон більше овочів.

Дієтологи радять додати в раціон більше брюссельської капусти, щоб знизити рівень холестерину.

Враховуючи, що, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, тільки 9% людей з'їдають рекомендовану кількість овочів в день, будь-який овоч, який ви їсте прямо зараз - це перемога, пише Eatingwell.com. Але якщо ви страждаєте високим рівнем холестерину, знайте, що стан часто можна покращити за допомогою дієти. Ці дієтичні зміни включають вживання овочів, особливо певних видів.

Як пояснили фахівці, надлишок холестерину стає проблемою, оскільки може утворювати відкладення на внутрішніх стінках артерій, роблячи їх вузькими і менш гнучкими. Це призводить до атеросклерозу, який збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Відео дня

Овочі корисні для серця, оскільки містять особливий тип клітковини, який називається розчинною клітковиною. "Розчинна клітковина зв'язує і виводить холестерин з організму за допомогою дефекації", - пояснила Вероніка Роуз, доктор медичних наук.

Хоча всі овочі приносять цілий ряд переваг щодо зниження рівня холестерину, є один, який претендує на перше місце: брюссельська капуста.

Півсклянки брюссельської капусти містить 4 грами клітковини, 2 грами з якої є розчинною. Додавання всього 5-10 грамів розчинної клітковини в день в раціон з таких продуктів, як овочі, може знизити загальний і "поганий" холестерин як мінімум на 5-11 пунктів.

Крім того, вільні радикали природним чином виробляються в організмі, але якщо їх не контролювати, вони можуть викликати окислювальний стрес, який збільшує ризик виникнення хвороб серця. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати цю окислювальну шкоду, допомагаючи запобігти пошкодженню клітин. З цим також справляється брюссельська капуста, багата антиоксидантами.

За словами Роуз, брюссельська капуста містить антиоксиданти кверцетин і кемпферол. Ці корисні сполуки можуть допомогти зменшити окислювальний стрес в організмі.

Крім цього, дослідження показало, що вживання більшої кількості овочів сімейства хрестоцвітних (брокколі або брюссельська капуста) знижує ризик атеросклерозу. У дослідженні жінки похилого віку, які споживали найбільшу кількість цих овочів на день, мали на 46% менші шанси на атеросклероз порівняно з тими, хто їв найнижчу кількість.

Дієтологи попередили, що високий рівень холестерину може збільшити ризик серцево-судинних захворювань, але зміни в дієті та способі життя можуть мати значний вплив на цей рівень. Однією з найпотужніших дієтичних змін є збільшення кількості клітковини в раціоні, чого можна досягти, споживаючи рекомендовані 2,5–3,5 склянки овочів на день. Саме тому фахівці рекомендують знижувати рівень холестерину саме брюссельською капустою.

Чим знизити холестерин

Підвищений рівень холестерину є проблемою для багатьох. Вчені постійно говорять про те, що високий рівень холестерину сприяє виникненню багатьох серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцеві напади та інсульти. Тому фахівці назвали три продукти на сніданок, які допоможуть знизити рівень холестерину.

Вас також можуть зацікавити новини: