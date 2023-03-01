Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 "Кракен" вже зафіксовано в шести областях України.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. "Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області.
В ЦГЗ зазначають, що штам переноситься пацієнтами легше, проте він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.
В повідомленні зазначається, що доступна та безоплатна вакцинація проти COVID-19 - це найбільш ефективний метод запобіганню тяжких наслідків захворювання. Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.
Раніше в ЦГЗ МОЗ повідомляли, що обмежені в даних, проте судячи з доступної інформації, і що підтверджує ВООЗ — Omicron XBB.1.5 швидше передається і таким чином сприятиме збільшенню випадків у всьому світі та в Україні відповідно. Інформації щодо тяжкості захворювання, пов’язаного з XXB.1.5 поки недостатньо, але оцінки тривають.
Штам коронавірусу "Кракен" в Україні
Штам коронавірусу "Кракен" виявили в Україні 24 січня. Тоді "Кракен" знайшли у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації.
Через два дні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, зо через те, що знайшли новий штам коронавірусу "Кракен", не очікуються якісь критичні наслідки для українців.