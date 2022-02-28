Великого різномаїття товарів не обіцяють, але все необхідне можна буде придбати.

Киян попередили, що магазини в місті відкриватимуться протягом дня поступово.

Про це зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада".

Так, коментуючи ситуацію в місті, він нагадав, що о 8:00 ранку закінчилась комендантська година.

"Ми даємо можливість людям ходити до магазинів. Ці два дні, коли було все закрито, ми відпрацьовували логістику, щоб все що можливо сьогодні доставити в магазини. Я не обіцяю там великого різномаїття, але всі необхідні товари сьогодні там можна буде придбати", - зазначив Поворозник.

При цьому він підкреслив, що наразі єдине, що зараз треба зробити - це доставити персонал до самих магазинів.

"Тому магазини будуть відкриватися поступово протягом дня", - сказав Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, в Києві сьогодні запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт.

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