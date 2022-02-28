Киян попередили, що магазини в місті відкриватимуться протягом дня поступово.
Про це зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада".
Так, коментуючи ситуацію в місті, він нагадав, що о 8:00 ранку закінчилась комендантська година.
"Ми даємо можливість людям ходити до магазинів. Ці два дні, коли було все закрито, ми відпрацьовували логістику, щоб все що можливо сьогодні доставити в магазини. Я не обіцяю там великого різномаїття, але всі необхідні товари сьогодні там можна буде придбати", - зазначив Поворозник.
При цьому він підкреслив, що наразі єдине, що зараз треба зробити - це доставити персонал до самих магазинів.
"Тому магазини будуть відкриватися поступово протягом дня", - сказав Поворозник.
Як повідомляв УНІАН, в Києві сьогодні запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт.