Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт.

Про це повідомляється в Telegram-каналі КМДА.

При цьому зазначається, що поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У КМДА просять мешканців не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

"Зазначимо, що комендантська година не скасована. З 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, - із 22:00 до 7:00", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом минула ніч пройшла в Києві спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами. Вночі місто більше готувалося до оборони.

"Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва. У столиці продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки", - додали в адміністрації.

Киян закликали об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Також потрібно наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства.