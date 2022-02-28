У схеми руху комунального транспорту столиці внесено зміни через встановлені в місті фортифікаційні споруди.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада", коментуючи роботу міста, враховуючи комендантську годину.
"Комунальний транспорт столиці, в тому числі метро, буде працювати з обмеженнями. З обмеженнями, які є сьогодні по пересуванню вулицями та враховуючи фортифікаційні споруди, які в місті облаштовано. В центральній частині міста метрополітен на висадку працювати не буде і на вхід не буде. Буде працювати "кусками" по всьому місту. Тому я хочу до всіх звернутися, щоб уважно слідкували за маршрутами комунального транспорту, тому що вони практично всі змінені", - сказав Поворозник.
Він підкреслив, що навіть по закінченню комендантської години на вулицю виходити слід лише в разі крайньої потреби.
"Тому що йде війна. І ніч сьогодні показала, що до цього часу неспокійно", - зазначив Поворозник.
За його словами, ситуація в місті в принципі контрольована, але достатньо напружена.
"Вночі було декілька сутичок на території міста з ворожими групами", - сказав представник КМДА.
Як повідомляв УНІАН, в Києві сьогодні запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт.
Магазини у столиці відкриватимуться поступово упродовж дня.