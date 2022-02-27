Глава МОЗ наголошує, що той, хто сьогодні мав сумнів і не прийшов до аптеки, не відкрив її через якийсь страх, "повинен переглянути свою позицію".

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав аптекарів вийти на роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Деякі аптеки закрились через те, що не прийшли працювати фармацевтичні працівники. Тому я звертаюсь до тих, хто сьогодні може прийти в аптеку, але не прийшов з тих чи інших причин. Нашим хлопцям на передовій сьогодні не легше. І вони своїм прикладом показують, що ми всі повинні виконувати свою роботу", - зазначив урядовець.

Так, додав він, той, хто сьогодні мав сумнів і не прийшов до аптеки, не відкрив її через якийсь страх, "повинен переглянути свою позицію".

"Сьогодні ви повинні прийти, відкрити і відпустити: чи інсулін, чи інший життєво важливий лікарський препарат. Оскільки, можливо, хтось потребує цього препарату не менше, ніж поранений боєць", - додав Ляшко.

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