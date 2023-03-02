У МОЗ не очікують швидкого підвищення захворюваності навіть на фоні поширення штаму коронавірусу "Кракен".

Зимова хвиля COVID-19 в Україні закінчиться вже до середини березня, а зниження захворюваності на короновірус відбудеться до кінця місяця.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін "Укрінформу". "Другий тиждень березня буде завершенням зимової хвилі коронавірусної інфекції. Показники захворюваності в кінці березня мають бути на доволі низькому рівні", – уточнив Кузін.

У МОЗ не очікують швидкого підвищення захворюваності навіть на фоні поширення штаму коронавірусу "Кракен". "Поява штаму Omicron XBB.1.5 призводить до того, що зростання відбувається, але воно незначне в межах країни" – сказав головний санлікар.

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Коронавірус в Україні

З перших днів 2023 року в Україні фіксують несуттєве зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Як розповів тоді міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, ситуація з захворюванням у країні стабільна, тому що в середньому в лікарнях перебуває 3,5-4 тис. пацієнтів. А госпіталізація нових не превалює над тією кількістю, яка виписується.

А 24 січня в Україні виявили штам коронавірусу "Кракен". Цей штам знайшли в Сумській області у людини, яка не мала щеплення від коронавірусу. 26 січня Ляшко заявив, що через виявлення нового штаму коронавірусу "Кракен", помітних наслідків для українців не прогнозується.

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