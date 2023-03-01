Частина американських експертів впевнені, що коронавірус має лабораторне походження.

Пандемія COVID-19, ймовірно, була спричинена витоком вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань. Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв'ю каналу Fox News.

"ФБР вже давно вважає, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний інцидент в лабораторії в Ухані", – заявив він, погоджуючись з недавнім звітом Міністерства енергетики США, де був аналогічний висновок.

За словами голови ФБР, влада Китаю робить все можливе, щоб перешкодити і заплутати розслідування причин епідемії.

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Водночас уряд Китаю, коментуючи цю інформацію, заявив про" вкрай малоймовірний " сценарій з витоком вірусу з лабораторії. Як пояснила офіційний речник МЗС Китаю Мао Нін, експерти ВООЗ відвідували китайські лабораторії і не знайшли підтверджень цієї версії.

"Відповідні сторони повинні припинити роздувати аргумент про "витік з лабораторії", припинити оббріхувати Китай і припинити політизувати проблему відстеження [джерел появи вірусу]", – заявила спікер.

Походження коронавірусу - що відомо

Минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що американське Міністерство енергетики подало в Білий Дім і Конгрес новий службовий звіт, де причиною появи коронавірусу названо витік з китайської біолабораторії.

У звіті наголошується, що ФБР і Міненерго прийшли до однакових висновків різними шляхами. Однак є ще чотири американських Держагентства, які схиляються до природного походження вірусу.

Американський канал CNN спробував розібратися в питанні і з'ясував, що розвідувальні служби США продовжують працювати над питанням походження коронавірусу. При цьому "лабораторна версія" як і раніше підтримується меншістю експертів.

ВООЗ стверджує, що офіційне розслідування причин появи коронавірусу "зайшло в глухий кут". Причому організація прямо вказала, що розслідування застопорилося через Китай, який не бажає відкрити доступ експертам.

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