Вона стає причиною кожної четвертої смерті після вагітності.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило пігулки від післяпологової депресії у жінок. Ця хвороба є серйозною проблемою - цього року у Київській області жінка з післяпологовою депресією викинула дитину з 5 поверху.

Як повідомляє The Wall Street Journal, їх треба буде приймати один раз на добу щодня протягом двох тижнів. Ліки мають надійти у продаж до кінця року. Їхніми виробниками є компанія Sage Therapeutics і її партнер Biogen. Водночас таблетки продаватимуться під торговою маркою Zurzuvae.

Зазначається, що новий препарат має полегшити симптоми протягом декількох днів замість тижнів або місяців із старими антидепресантами.

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"Це буде життєво важливий інструмент для швидкого покращення функціонування пацієнтів", — наголосила доктор Крістіна Делігіаннідіс, директор відділу жіночого поведінкового здоров’я в лікарні Zucker Hillside у Нью-Йорку.

Ліки має перевірити Адміністрація з контролю за наркотиками (DEA). На думку аналітиків, його класифікують як контрольовану речовину з відносно низьким потенціалом для зловживання.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), післяпологова депресія вражає кожну 8 маму після народження дитини в США. Однак справжній показник може бути вищим. Післяпологова депресія може призводити до передозування наркотиками та самогубств. Вона спричиняє майже кожну четверту смерть після вагітності.

Очікується, що нові пігулки змінять цю сумну статистику. Вони стимулюють рецептор мозку, який уповільнює роботу та допоможе контролювати стрес. Також вони можуть бути корисними для жінок з післяпологовою депресією, які страждають через безсоння.

Підтвердження ефекту препарату знайшли у дослідах на жінках із симптомами депресії середнього і навіть тяжкого ступеня. Ці матері іноді переставали приймати душ і чистити зуби, не знаходили сил змінити підгузки та залишали своїх дітей плакати протягом тривалого часу.

Новий препарат зміг зменшити симптоми післяпологової депресії майже на 55% після двох тижнів лікування, порівняно з 40% зниженням у пацієнтів, які отримували плацебо. Серед побічних ефектів сонливість, запаморочення та седація.

Це не перший препарат для таких жінок - у 2019 році виходив схожий, однак його потрібно було вводити внутрішньовенно. Крім того, часто жінки все одно зверталися до антидепресантів.

Створення нових ліків у світі

Як раніше повідомляв УНІАН, у США почалися випробування "таблетки від раку" на людях.

Крім того, у Сполучених Штатах Америки винайшли препарат, який дає надію на уповільнення хвороби Альцгеймера.

Також нещодавно в ООН обнадіяли прогнозом щодо перемоги над ВІЛ/СНІДом.

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