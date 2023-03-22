Слідчі припускають, що у жінки була післяпологова депресія.

У місті Вешневе Київської області сталася трагедія - жінка викинула з 5-го поверху немовля.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. "Мати викинула немовля з 5 поверху. Трагедія трапилась у місті Вишневе 21 березня. 2-місячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула", - уточнив деталі Нєбитов.

В даний час слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події. Вони припускають, що у 29-річної матері була післяпологова депресія. За даним фактом відкрито кримінальну справу.

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Інциденти з немовлятами

В Україні часто стаються інциденти з немовлятами. Зокрема, часто фіксуються випадки, коли матері викидають на смітник, чи в туалет новонароджених. Також був випадок, коли батько побив свого маленького сина об дитяче ліжечко, бо той плакав і не хотів спати. Внаслідок отриманих травм дитина загинула.

В Україні такі злочини зазвичай проходять по ч. 2 ст. 15, ст. 117 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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