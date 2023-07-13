Там зазначили, що найуразливіші країни Африки домагаються серйозного прогресу на шляху викорінення цієї недуги.

Через сім років світ може покінчити зі СНІДом, за умови, що раніше прийняті програми по боротьбі з цією недугою будуть повністю і своєчасно фінансуватися.

Як говориться в новому звіті ООН, великих успіхів по винищенню цього захворювання домоглися в Африці, де живе майже дві третини інфікованих на Землі. Зокрема, п'ять найбільш проблемних держав (Ботсвана, Зімбабве, Руанда, Свазіленд і Танзанія) вже вийшли на рівень "95-95-95".

Це означає, що 95% людей, заражених ВІЛ, знають про свій статус; 95% людей з ВІЛ отримують лікування і 95% людей, які приймають ліки, пригнічують поширення вірусу, що робить його передачу неможливою.

Відео дня

Ще 16 країн, половина яких також африканські, ще не досягли цієї позначки, але наближаються до неї.

При цьому в ООН попередили, що для захисту бідних країн у найближчі два-три роки, в бюджеті організації не вистачає $8,5 млрд.

"Факти і цифри статистики говорять не про те, що в боротьбі зі СНІДом ми вийшли на фінішну пряму, а про те, що ми можемо на неї вийти", - підкреслила глава Управління ООН з ВІЛ/СНІДу Вінні Бьяніма.

ВІЛ/СНІД у світі

Щотижня по всьому світу ВІЛ заражаються близько 4 тис. жінок. А в країнах Африки на частку жінок і дівчаток припадає майже дві третини нових заражень (63%).

Вас також можуть зацікавити новини: