Через сім років світ може покінчити зі СНІДом, за умови, що раніше прийняті програми по боротьбі з цією недугою будуть повністю і своєчасно фінансуватися.
Як говориться в новому звіті ООН, великих успіхів по винищенню цього захворювання домоглися в Африці, де живе майже дві третини інфікованих на Землі. Зокрема, п'ять найбільш проблемних держав (Ботсвана, Зімбабве, Руанда, Свазіленд і Танзанія) вже вийшли на рівень "95-95-95".
Це означає, що 95% людей, заражених ВІЛ, знають про свій статус; 95% людей з ВІЛ отримують лікування і 95% людей, які приймають ліки, пригнічують поширення вірусу, що робить його передачу неможливою.
Ще 16 країн, половина яких також африканські, ще не досягли цієї позначки, але наближаються до неї.
При цьому в ООН попередили, що для захисту бідних країн у найближчі два-три роки, в бюджеті організації не вистачає $8,5 млрд.
"Факти і цифри статистики говорять не про те, що в боротьбі зі СНІДом ми вийшли на фінішну пряму, а про те, що ми можемо на неї вийти", - підкреслила глава Управління ООН з ВІЛ/СНІДу Вінні Бьяніма.
ВІЛ/СНІД у світі
Щотижня по всьому світу ВІЛ заражаються близько 4 тис. жінок. А в країнах Африки на частку жінок і дівчаток припадає майже дві третини нових заражень (63%).